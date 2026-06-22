СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CJ Smart Alpha AI Premium
Mr Chaiyo Jundaboot

CJ Smart Alpha AI Premium

Mr Chaiyo Jundaboot
Mr Chaiyo Jundaboot

Mr Chaiyo Jundaboot

0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 9%
FTMO-Server3
1:100
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
127
Прибыльных трейдов:
114 (89.76%)
Убыточных трейдов:
13 (10.24%)
Лучший трейд:
79.49 USD
Худший трейд:
-62.95 USD
Общая прибыль:
1 131.20 USD (98 430 pips)
Общий убыток:
-281.32 USD (12 953 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (445.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
445.71 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
51.06%
Макс. загрузка депозита:
7.93%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
79 (62.20%)
Коротких трейдов:
48 (37.80%)
Профит фактор:
4.02
Мат. ожидание:
6.69 USD
Средняя прибыль:
9.92 USD
Средний убыток:
-21.64 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-84.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-137.14 USD (3)
Прирост в месяц:
8.08%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.76 USD
Максимальная:
198.36 USD (1.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.94% (197.28 USD)
По эквити:
3.97% (411.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 127
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 850
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 85K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.49 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +445.71 USD
Макс. убыток в серии: -84.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trading Logic: Powered by ONNX Neural Network Model

Timeframe Focus: M5 (Low Frequency, High Precision)

The FTMO 2-Step Challenge consists of two evaluation phases—the FTMO Challenge and the Verification . Designed to test discipline, it requires a 10% profit target in Phase 1 and a 5% profit target in Phase 2, while strictly maintaining a maximum daily loss limit of 5% and an overall drawdown limit of 10% .


Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 00:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 05:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 04:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 03:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 02:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.09 13:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 12:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 11:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.07 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 04:00
Share of trading days is too low
2026.06.30 04:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.30 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 04:00
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.22 05:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 05:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 05:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.22 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CJ Smart Alpha AI Premium
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
11K
USD
6
96%
127
89%
51%
4.02
6.69
USD
4%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.