- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
127
Прибыльных трейдов:
114 (89.76%)
Убыточных трейдов:
13 (10.24%)
Лучший трейд:
79.49 USD
Худший трейд:
-62.95 USD
Общая прибыль:
1 131.20 USD (98 430 pips)
Общий убыток:
-281.32 USD (12 953 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (445.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
445.71 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
51.06%
Макс. загрузка депозита:
7.93%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
4.28
Длинных трейдов:
79 (62.20%)
Коротких трейдов:
48 (37.80%)
Профит фактор:
4.02
Мат. ожидание:
6.69 USD
Средняя прибыль:
9.92 USD
Средний убыток:
-21.64 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-84.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-137.14 USD (3)
Прирост в месяц:
8.08%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.76 USD
Максимальная:
198.36 USD (1.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.94% (197.28 USD)
По эквити:
3.97% (411.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|850
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|85K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.49 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +445.71 USD
Макс. убыток в серии: -84.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Trading Logic: Powered by ONNX Neural Network Model
Timeframe Focus: M5 (Low Frequency, High Precision)The FTMO 2-Step Challenge consists of two evaluation phases—the FTMO Challenge and the Verification . Designed to test discipline, it requires a 10% profit target in Phase 1 and a 5% profit target in Phase 2, while strictly maintaining a maximum daily loss limit of 5% and an overall drawdown limit of 10% .
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
6
96%
127
89%
51%
4.02
6.69
USD
USD
4%
1:100