- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
141
盈利交易:
128 (90.78%)
亏损交易:
13 (9.22%)
最好交易:
79.49 USD
最差交易:
-62.95 USD
毛利:
1 224.30 USD (108 335 pips)
毛利亏损:
-281.77 USD (12 953 pips)
最大连续赢利:
50 (538.81 USD)
最大连续盈利:
538.81 USD (50)
夏普比率:
0.38
交易活动:
53.09%
最大入金加载:
7.93%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
11 小时
采收率:
4.75
长期交易:
93 (65.96%)
短期交易:
48 (34.04%)
利润因子:
4.35
预期回报:
6.68 USD
平均利润:
9.56 USD
平均损失:
-21.67 USD
最大连续失误:
4 (-84.47 USD)
最大连续亏损:
-137.14 USD (3)
每月增长:
9.64%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
20.76 USD
最大值:
198.36 USD (1.95%)
相对跌幅:
结余:
1.94% (197.28 USD)
净值:
3.97% (411.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|943
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|95K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.49 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 50
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +538.81 USD
最大连续亏损: -84.47 USD
Trading Logic: Powered by ONNX Neural Network Model
Timeframe Focus: M5 (Low Frequency, High Precision)The FTMO 2-Step Challenge consists of two evaluation phases—the FTMO Challenge and the Verification . Designed to test discipline, it requires a 10% profit target in Phase 1 and a 5% profit target in Phase 2, while strictly maintaining a maximum daily loss limit of 5% and an overall drawdown limit of 10% .
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
7
97%
141
90%
53%
4.34
6.68
USD
USD
4%
1:100