- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
161
Прибыльных трейдов:
76 (47.20%)
Убыточных трейдов:
85 (52.80%)
Лучший трейд:
1 505.11 USD
Худший трейд:
-204.80 USD
Общая прибыль:
5 533.38 USD (115 908 pips)
Общий убыток:
-2 100.44 USD (74 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (136.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 939.22 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
17.77%
Макс. загрузка депозита:
42.18%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.59
Длинных трейдов:
76 (47.20%)
Коротких трейдов:
85 (52.80%)
Профит фактор:
2.63
Мат. ожидание:
21.32 USD
Средняя прибыль:
72.81 USD
Средний убыток:
-24.71 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-131.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-582.20 USD (5)
Прирост в месяц:
1.19%
Алготрейдинг:
73%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.60 USD
Максимальная:
955.60 USD (43.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.21% (952.40 USD)
По эквити:
26.45% (140.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|160
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|139
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|41K
|GBPUSD
|705
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 505.11 USD
Худший трейд: -205 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +136.84 USD
Макс. убыток в серии: -131.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|19.25 × 8
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
170%
0
0
USD
USD
578
USD
USD
8
73%
161
47%
18%
2.63
21.32
USD
USD
86%
1:500