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Сигналы / MetaTrader 5 / Hajar Jahanam
Gilang Andrian

Hajar Jahanam

Gilang Andrian
Gilang Andrian

Gilang Andrian

0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 170%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
161
Прибыльных трейдов:
76 (47.20%)
Убыточных трейдов:
85 (52.80%)
Лучший трейд:
1 505.11 USD
Худший трейд:
-204.80 USD
Общая прибыль:
5 533.38 USD (115 908 pips)
Общий убыток:
-2 100.44 USD (74 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (136.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 939.22 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
17.77%
Макс. загрузка депозита:
42.18%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.59
Длинных трейдов:
76 (47.20%)
Коротких трейдов:
85 (52.80%)
Профит фактор:
2.63
Мат. ожидание:
21.32 USD
Средняя прибыль:
72.81 USD
Средний убыток:
-24.71 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-131.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-582.20 USD (5)
Прирост в месяц:
1.19%
Алготрейдинг:
73%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.60 USD
Максимальная:
955.60 USD (43.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.21% (952.40 USD)
По эквити:
26.45% (140.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 160
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.3K
GBPUSD 139
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 41K
GBPUSD 705
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 505.11 USD
Худший трейд: -205 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +136.84 USD
Макс. убыток в серии: -131.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
STARTRADERFinancial-Live 3
19.25 × 8
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Нет отзывов
2026.08.03 01:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.19 13:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.03 05:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.01 04:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.01 04:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 03:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.01 03:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 02:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.01 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.06.24 02:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.23 05:46
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.23 04:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.22 04:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.22 04:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.22 03:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hajar Jahanam
30 USD в месяц
170%
0
0
USD
578
USD
8
73%
161
47%
18%
2.63
21.32
USD
86%
1:500
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