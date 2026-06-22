- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
167
盈利交易:
79 (47.30%)
亏损交易:
88 (52.69%)
最好交易:
1 505.11 USD
最差交易:
-204.80 USD
毛利:
5 578.72 USD (120 441 pips)
毛利亏损:
-2 131.43 USD (77 199 pips)
最大连续赢利:
9 (136.84 USD)
最大连续盈利:
1 939.22 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
17.77%
最大入金加载:
42.18%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.61
长期交易:
80 (47.90%)
短期交易:
87 (52.10%)
利润因子:
2.62
预期回报:
20.64 USD
平均利润:
70.62 USD
平均损失:
-24.22 USD
最大连续失误:
13 (-131.53 USD)
最大连续亏损:
-582.20 USD (5)
每月增长:
7.67%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
1.60 USD
最大值:
955.60 USD (43.34%)
相对跌幅:
结余:
86.21% (952.40 USD)
净值:
26.45% (140.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|166
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|139
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|43K
|GBPUSD
|705
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 505.11 USD
最差交易: -205 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +136.84 USD
最大连续亏损: -131.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
177%
0
0
USD
USD
592
USD
USD
9
74%
167
47%
18%
2.61
20.64
USD
USD
86%
1:500