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信号 / MetaTrader 5 / Hajar Jahanam
Gilang Andrian

Hajar Jahanam

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可靠性
9
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每月复制 30 USD per 
增长自 2026 177%
EBCFinancialGroupKY-Live01
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交易:
167
盈利交易:
79 (47.30%)
亏损交易:
88 (52.69%)
最好交易:
1 505.11 USD
最差交易:
-204.80 USD
毛利:
5 578.72 USD (120 441 pips)
毛利亏损:
-2 131.43 USD (77 199 pips)
最大连续赢利:
9 (136.84 USD)
最大连续盈利:
1 939.22 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
17.77%
最大入金加载:
42.18%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.61
长期交易:
80 (47.90%)
短期交易:
87 (52.10%)
利润因子:
2.62
预期回报:
20.64 USD
平均利润:
70.62 USD
平均损失:
-24.22 USD
最大连续失误:
13 (-131.53 USD)
最大连续亏损:
-582.20 USD (5)
每月增长:
7.67%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
1.60 USD
最大值:
955.60 USD (43.34%)
相对跌幅:
结余:
86.21% (952.40 USD)
净值:
26.45% (140.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 166
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.3K
GBPUSD 139
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 43K
GBPUSD 705
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 505.11 USD
最差交易: -205 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +136.84 USD
最大连续亏损: -131.53 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
STARTRADERFinancial-Live 3
19.25 × 8
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没有评论
2026.08.03 01:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.19 13:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.03 05:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.01 04:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.01 04:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 03:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.01 03:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 02:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.01 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.06.24 02:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.23 05:46
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.23 04:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.22 04:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.22 04:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 03:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.22 03:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
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交易
赢%
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PF
预期回报
提取
杠杆
Hajar Jahanam
每月30 USD
177%
0
0
USD
592
USD
9
74%
167
47%
18%
2.61
20.64
USD
86%
1:500
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