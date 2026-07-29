- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
13 (31.70%)
Убыточных трейдов:
28 (68.29%)
Лучший трейд:
238.40 USD
Худший трейд:
-41.97 USD
Общая прибыль:
1 110.29 USD (99 616 pips)
Общий убыток:
-608.23 USD (55 989 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (96.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
238.40 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
46.44%
Макс. загрузка депозита:
4.23%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
4.17
Длинных трейдов:
18 (43.90%)
Коротких трейдов:
23 (56.10%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
12.25 USD
Средняя прибыль:
85.41 USD
Средний убыток:
-21.72 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-120.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.46 USD (6)
Прирост в месяц:
16.26%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
102.32 USD
Максимальная:
120.46 USD (13.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.46% (102.32 USD)
По эквити:
2.92% (35.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|502
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +238.40 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +96.66 USD
Макс. убыток в серии: -120.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Алгоритмическая торговля, а не мартингейл, торговля по тренду, торговля только золотом, всегда используйте стоп-лосс и тейк-профит. Всегда позволяйте роботу исполнять сделки. Каждая сделка сопряжена с риском в 4% от вашего счета. Сосредоточьтесь на качественных сделках, а не на объеме; низкий риск, думаю, нам повезет. Минимальный депозит 500.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
95%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
12
92%
41
31%
46%
1.82
12.25
USD
USD
20%
1:400