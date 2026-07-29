Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Алгоритмическая торговля, а не мартингейл, торговля по тренду, торговля только золотом, всегда используйте стоп-лосс и тейк-профит. Всегда позволяйте роботу исполнять сделки. Каждая сделка сопряжена с риском в 4% от вашего счета. Сосредоточьтесь на качественных сделках, а не на объеме; низкий риск, думаю, нам повезет. Минимальный депозит 500.