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Сигналы / MetaTrader 5 / GOLD JAG AVA 3929
Jorge Alberto Guerrero Melo

GOLD JAG AVA 3929

Jorge Alberto Guerrero Melo
Jorge Alberto Guerrero Melo

Jorge Alberto Guerrero Melo

0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 95%
Ava-Real 1-MT5
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
13 (31.70%)
Убыточных трейдов:
28 (68.29%)
Лучший трейд:
238.40 USD
Худший трейд:
-41.97 USD
Общая прибыль:
1 110.29 USD (99 616 pips)
Общий убыток:
-608.23 USD (55 989 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (96.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
238.40 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
46.44%
Макс. загрузка депозита:
4.23%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
4.17
Длинных трейдов:
18 (43.90%)
Коротких трейдов:
23 (56.10%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
12.25 USD
Средняя прибыль:
85.41 USD
Средний убыток:
-21.72 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-120.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.46 USD (6)
Прирост в месяц:
16.26%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
102.32 USD
Максимальная:
120.46 USD (13.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.46% (102.32 USD)
По эквити:
2.92% (35.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 502
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +238.40 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +96.66 USD
Макс. убыток в серии: -120.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Алгоритмическая торговля, а не мартингейл, торговля по тренду, торговля только золотом, всегда используйте стоп-лосс и тейк-профит. Всегда позволяйте роботу исполнять сделки. Каждая сделка сопряжена с риском в 4% от вашего счета. Сосредоточьтесь на качественных сделках, а не на объеме; низкий риск, думаю, нам повезет. Минимальный депозит 500.
Нет отзывов
2026.07.29 16:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.74% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 02:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.29 02:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.22 00:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.22 00:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.22 00:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD JAG AVA 3929
50 USD в месяц
95%
0
0
USD
1.2K
USD
12
92%
41
31%
46%
1.82
12.25
USD
20%
1:400
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