- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
13 (31.70%)
亏损交易:
28 (68.29%)
最好交易:
238.40 USD
最差交易:
-41.97 USD
毛利:
1 110.29 USD (99 616 pips)
毛利亏损:
-608.23 USD (55 989 pips)
最大连续赢利:
2 (96.66 USD)
最大连续盈利:
238.40 USD (1)
夏普比率:
0.22
交易活动:
39.59%
最大入金加载:
4.23%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
22 小时
采收率:
4.17
长期交易:
18 (43.90%)
短期交易:
23 (56.10%)
利润因子:
1.83
预期回报:
12.25 USD
平均利润:
85.41 USD
平均损失:
-21.72 USD
最大连续失误:
6 (-120.46 USD)
最大连续亏损:
-120.46 USD (6)
每月增长:
16.26%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
102.32 USD
最大值:
120.46 USD (13.22%)
相对跌幅:
结余:
20.46% (102.32 USD)
净值:
2.92% (35.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|502
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +238.40 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +96.66 USD
最大连续亏损: -120.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Algorithmic trading, not martingale, trend trading, only trading GOLD, always using stop loss and take profit orders. Always let the robot execute the trade. Each trade carries a 4% risk of your account. Focus on quality trades, not volume; low risk, I think we'll get lucky. Minimum deposit 500
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
95%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
12
92%
41
31%
40%
1.82
12.25
USD
USD
20%
1:400