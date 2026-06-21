- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
29 (61.70%)
Убыточных трейдов:
18 (38.30%)
Лучший трейд:
113.00 USD
Худший трейд:
-100.00 USD
Общая прибыль:
511.50 USD (596 937 pips)
Общий убыток:
-386.20 USD (315 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (120.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.63 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
19.53%
Макс. загрузка депозита:
29.69%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
21 (44.68%)
Коротких трейдов:
26 (55.32%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
2.67 USD
Средняя прибыль:
17.64 USD
Средний убыток:
-21.46 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-105.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.00 USD (2)
Прирост в месяц:
29.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
134.12 USD
Максимальная:
134.12 USD (13.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.41% (134.12 USD)
По эквити:
9.66% (96.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|29
|EURUSDm
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|127
|EURUSDm
|-1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|282K
|EURUSDm
|-510
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +113.00 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +120.00 USD
Макс. убыток в серии: -105.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
100%
47
61%
20%
1.32
2.67
USD
USD
13%
1:200