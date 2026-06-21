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Сигналы / MetaTrader 5 / Alpha Reversion One
Fabiano Da Silva Leite

Alpha Reversion One

Fabiano Da Silva Leite
Fabiano Da Silva Leite

Fabiano Da Silva Leite

# FSL Quant
**Automated trading powered by quantitative technology and intelligent risk management.**
FSL Quant is an algorithmic trading system developed to operate in financial markets automatically, using quantitative strategies, technical analysis, and integrated risk management.
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 12%
Exness-MT5Real11
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
47
Прибыльных трейдов:
29 (61.70%)
Убыточных трейдов:
18 (38.30%)
Лучший трейд:
113.00 USD
Худший трейд:
-100.00 USD
Общая прибыль:
511.50 USD (596 937 pips)
Общий убыток:
-386.20 USD (315 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (120.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.63 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
19.53%
Макс. загрузка депозита:
29.69%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
21 (44.68%)
Коротких трейдов:
26 (55.32%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
2.67 USD
Средняя прибыль:
17.64 USD
Средний убыток:
-21.46 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-105.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.00 USD (2)
Прирост в месяц:
29.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
134.12 USD
Максимальная:
134.12 USD (13.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.41% (134.12 USD)
По эквити:
9.66% (96.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 29
EURUSDm 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm 127
EURUSDm -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm 282K
EURUSDm -510
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +113.00 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +120.00 USD
Макс. убыток в серии: -105.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


Нет отзывов
2026.08.05 08:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2026.07.25 17:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 14:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 07:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 09:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.10 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.30 01:58
Share of trading days is too low
2026.06.30 01:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.30 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.21 17:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.21 17:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.21 16:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.21 16:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.21 16:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Alpha Reversion One
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
1.1K
USD
6
100%
47
61%
20%
1.32
2.67
USD
13%
1:200
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