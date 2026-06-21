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Fabiano Da Silva Leite

Alpha Reversion One

Fabiano Da Silva Leite
Fabiano Da Silva Leite

Fabiano Da Silva Leite

# FSL Quant
**Automated trading powered by quantitative technology and intelligent risk management.**
FSL Quant is an algorithmic trading system developed to operate in financial markets automatically, using quantitative strategies, technical analysis, and integrated risk management.
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可靠性
7
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每月复制 50 USD per 
增长自 2026 12%
Exness-MT5Real11
1:200
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  • 成长
  • 结余
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  • 提取
交易:
50
盈利交易:
31 (62.00%)
亏损交易:
19 (38.00%)
最好交易:
113.00 USD
最差交易:
-100.00 USD
毛利:
531.50 USD (636 937 pips)
毛利亏损:
-406.20 USD (355 410 pips)
最大连续赢利:
7 (120.00 USD)
最大连续盈利:
132.63 USD (3)
夏普比率:
0.09
交易活动:
20.57%
最大入金加载:
29.69%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.93
长期交易:
22 (44.00%)
短期交易:
28 (56.00%)
利润因子:
1.31
预期回报:
2.51 USD
平均利润:
17.15 USD
平均损失:
-21.38 USD
最大连续失误:
2 (-105.00 USD)
最大连续亏损:
-105.00 USD (2)
每月增长:
14.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
134.12 USD
最大值:
134.12 USD (13.41%)
相对跌幅:
结余:
13.41% (134.12 USD)
净值:
9.66% (96.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSDm 31
EURUSDm 18
XAUUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSDm 127
EURUSDm -1
XAUUSDm 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSDm 282K
EURUSDm -510
XAUUSDm 0
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
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最好交易: +113.00 USD
最差交易: -100 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +120.00 USD
最大连续亏损: -105.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据


没有评论
2026.08.05 08:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2026.07.25 17:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 14:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 07:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 09:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.10 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.30 01:58
Share of trading days is too low
2026.06.30 01:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.30 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.21 17:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.21 17:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.21 16:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.21 16:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.21 16:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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