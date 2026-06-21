- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
31 (62.00%)
亏损交易:
19 (38.00%)
最好交易:
113.00 USD
最差交易:
-100.00 USD
毛利:
531.50 USD (636 937 pips)
毛利亏损:
-406.20 USD (355 410 pips)
最大连续赢利:
7 (120.00 USD)
最大连续盈利:
132.63 USD (3)
夏普比率:
0.09
交易活动:
20.57%
最大入金加载:
29.69%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.93
长期交易:
22 (44.00%)
短期交易:
28 (56.00%)
利润因子:
1.31
预期回报:
2.51 USD
平均利润:
17.15 USD
平均损失:
-21.38 USD
最大连续失误:
2 (-105.00 USD)
最大连续亏损:
-105.00 USD (2)
每月增长:
14.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
134.12 USD
最大值:
134.12 USD (13.41%)
相对跌幅:
结余:
13.41% (134.12 USD)
净值:
9.66% (96.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|31
|EURUSDm
|18
|XAUUSDm
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|127
|EURUSDm
|-1
|XAUUSDm
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|282K
|EURUSDm
|-510
|XAUUSDm
|0
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +113.00 USD
最差交易: -100 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +120.00 USD
最大连续亏损: -105.00 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
7
100%
50
62%
21%
1.30
2.51
USD
USD
13%
1:200