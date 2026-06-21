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Сигналы / MetaTrader 4 / Quantum Composer V1_4 MT4
Wirun Taweelue

Quantum Composer V1_4 MT4

Wirun Taweelue
Wirun Taweelue

Wirun Taweelue

0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1 102%
XMGlobal-Real 43
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
552
Прибыльных трейдов:
246 (44.56%)
Убыточных трейдов:
306 (55.43%)
Лучший трейд:
290.71 USD
Худший трейд:
-159.59 USD
Общая прибыль:
11 316.09 USD (1 134 745 pips)
Общий убыток:
-7 683.74 USD (767 513 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (579.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 060.42 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
17.34%
Макс. загрузка депозита:
29.65%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
3.95
Длинных трейдов:
335 (60.69%)
Коротких трейдов:
217 (39.31%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
6.58 USD
Средняя прибыль:
46.00 USD
Средний убыток:
-25.11 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-579.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-579.88 USD (20)
Прирост в месяц:
-4.95%
Годовой прогноз:
-60.04%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
129.49 USD
Максимальная:
919.31 USD (18.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.58% (919.31 USD)
По эквити:
11.51% (106.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 552
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 367K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +290.71 USD
Худший трейд: -160 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +579.54 USD
Макс. убыток в серии: -579.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 43" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.17 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 05:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.08 08:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 02:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.44% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Quantum Composer V1_4 MT4
30 USD в месяц
1 102%
0
0
USD
984
USD
43
97%
552
44%
17%
1.47
6.58
USD
58%
1:100
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