- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
552
Прибыльных трейдов:
246 (44.56%)
Убыточных трейдов:
306 (55.43%)
Лучший трейд:
290.71 USD
Худший трейд:
-159.59 USD
Общая прибыль:
11 316.09 USD (1 134 745 pips)
Общий убыток:
-7 683.74 USD (767 513 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (579.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 060.42 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
17.34%
Макс. загрузка депозита:
29.65%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
3.95
Длинных трейдов:
335 (60.69%)
Коротких трейдов:
217 (39.31%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
6.58 USD
Средняя прибыль:
46.00 USD
Средний убыток:
-25.11 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-579.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-579.88 USD (20)
Прирост в месяц:
-4.95%
Годовой прогноз:
-60.04%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
129.49 USD
Максимальная:
919.31 USD (18.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.58% (919.31 USD)
По эквити:
11.51% (106.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|552
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|367K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +290.71 USD
Худший трейд: -160 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +579.54 USD
Макс. убыток в серии: -579.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 43" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1 102%
0
0
USD
USD
984
USD
USD
43
97%
552
44%
17%
1.47
6.58
USD
USD
58%
1:100