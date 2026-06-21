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Wirun Taweelue

Quantum Composer V1_4 MT4

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  • Engineering 在  HEUFT Thailand
  • 泰国
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增长自 2025 731%
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交易:
564
盈利交易:
246 (43.61%)
亏损交易:
318 (56.38%)
最好交易:
290.71 USD
最差交易:
-159.59 USD
毛利:
11 316.09 USD (1 134 745 pips)
毛利亏损:
-7 987.54 USD (797 891 pips)
最大连续赢利:
14 (579.54 USD)
最大连续盈利:
1 060.42 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
17.34%
最大入金加载:
29.65%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3.62
长期交易:
347 (61.52%)
短期交易:
217 (38.48%)
利润因子:
1.42
预期回报:
5.90 USD
平均利润:
46.00 USD
平均损失:
-25.12 USD
最大连续失误:
20 (-579.88 USD)
最大连续亏损:
-579.88 USD (20)
每月增长:
-38.61%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
129.49 USD
最大值:
919.31 USD (18.14%)
相对跌幅:
结余:
57.58% (919.31 USD)
净值:
11.51% (106.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 564
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 337K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +290.71 USD
最差交易: -160 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +579.54 USD
最大连续亏损: -579.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 43 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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没有评论
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.17 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 05:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.08 08:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 02:18
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.44% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
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