- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
564
盈利交易:
246 (43.61%)
亏损交易:
318 (56.38%)
最好交易:
290.71 USD
最差交易:
-159.59 USD
毛利:
11 316.09 USD (1 134 745 pips)
毛利亏损:
-7 987.54 USD (797 891 pips)
最大连续赢利:
14 (579.54 USD)
最大连续盈利:
1 060.42 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
17.34%
最大入金加载:
29.65%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3.62
长期交易:
347 (61.52%)
短期交易:
217 (38.48%)
利润因子:
1.42
预期回报:
5.90 USD
平均利润:
46.00 USD
平均损失:
-25.12 USD
最大连续失误:
20 (-579.88 USD)
最大连续亏损:
-579.88 USD (20)
每月增长:
-38.61%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
129.49 USD
最大值:
919.31 USD (18.14%)
相对跌幅:
结余:
57.58% (919.31 USD)
净值:
11.51% (106.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|564
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|337K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +290.71 USD
最差交易: -160 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +579.54 USD
最大连续亏损: -579.88 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
731%
0
0
USD
USD
680
USD
USD
43
97%
564
43%
17%
1.41
5.90
USD
USD
58%
1:100