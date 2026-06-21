- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
15 (71.42%)
Убыточных трейдов:
6 (28.57%)
Лучший трейд:
4.16 USD
Худший трейд:
-6.42 USD
Общая прибыль:
29.14 USD (4 118 pips)
Общий убыток:
-16.45 USD (2 324 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (19.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.58 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
48.36%
Макс. загрузка депозита:
14.49%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
10 (47.62%)
Коротких трейдов:
11 (52.38%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
1.94 USD
Средний убыток:
-2.74 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.05 USD (2)
Прирост в месяц:
21.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.19 USD
Максимальная:
11.05 USD (10.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.60% (11.05 USD)
По эквити:
23.12% (23.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.16 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +19.58 USD
Макс. убыток в серии: -3.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.50 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.72 × 46
|
RoboForex-ECN-3
|0.91 × 45
|
RoboForex-ECN
|1.67 × 115
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|4.50 × 14
|
LiteFinance-Classic.com
|4.67 × 9
|
Swissquote-Live1
|5.50 × 4
|
XMGlobal-Real 18
|6.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|6.50 × 2
|
DooPrime-Live 3
|7.18 × 11
|
OctaFX-Real9
|8.00 × 3
|
RoboForex-Pro-5
|9.00 × 4
|
RoboForex-Pro-2
|9.58 × 294
|
Just2Trade-Real
|10.54 × 39
asdf
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
7
100%
21
71%
48%
1.77
0.60
USD
USD
23%
1:300