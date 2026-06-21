Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCL-Main2 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Demo 0.50 × 2 RoboForex-Prime 0.72 × 46 RoboForex-ECN-3 0.91 × 45 RoboForex-ECN 1.67 × 115 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 4.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 4.50 × 14 LiteFinance-Classic.com 4.67 × 9 Swissquote-Live1 5.50 × 4 XMGlobal-Real 18 6.50 × 2 XMGlobal-Real 8 6.50 × 2 DooPrime-Live 3 7.18 × 11 OctaFX-Real9 8.00 × 3 RoboForex-Pro-5 9.00 × 4 RoboForex-Pro-2 9.58 × 294 Just2Trade-Real 10.54 × 39 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика