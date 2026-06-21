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Сигналы / MetaTrader 4 / BAX robo
Murat Karabacak

BAX robo

Murat Karabacak
Murat Karabacak

Murat Karabacak

1 (1)
Instagram: blueactionx
Twitter: BlueActionX
Facebook: Blue Action X
5 сигналов 2 комментария
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 13%
RoboForex-Prime
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
15 (71.42%)
Убыточных трейдов:
6 (28.57%)
Лучший трейд:
4.16 USD
Худший трейд:
-6.42 USD
Общая прибыль:
29.14 USD (4 118 pips)
Общий убыток:
-16.45 USD (2 324 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (19.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.58 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
48.36%
Макс. загрузка депозита:
14.49%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
10 (47.62%)
Коротких трейдов:
11 (52.38%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
1.94 USD
Средний убыток:
-2.74 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.05 USD (2)
Прирост в месяц:
21.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.19 USD
Максимальная:
11.05 USD (10.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.60% (11.05 USD)
По эквити:
23.12% (23.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.16 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +19.58 USD
Макс. убыток в серии: -3.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCL-Main2
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.50 × 2
RoboForex-Prime
0.72 × 46
RoboForex-ECN-3
0.91 × 45
RoboForex-ECN
1.67 × 115
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
4.50 × 14
LiteFinance-Classic.com
4.67 × 9
Swissquote-Live1
5.50 × 4
XMGlobal-Real 18
6.50 × 2
XMGlobal-Real 8
6.50 × 2
DooPrime-Live 3
7.18 × 11
OctaFX-Real9
8.00 × 3
RoboForex-Pro-5
9.00 × 4
RoboForex-Pro-2
9.58 × 294
Just2Trade-Real
10.54 × 39
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asdf
Нет отзывов
2026.07.30 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 05:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 15:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 14:36
Share of trading days is too low
2026.06.22 14:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.21 07:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.21 07:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.21 07:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.21 07:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.21 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BAX robo
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
113
USD
7
100%
21
71%
48%
1.77
0.60
USD
23%
1:300
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