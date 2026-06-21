- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
16 (72.72%)
亏损交易:
6 (27.27%)
最好交易:
4.16 USD
最差交易:
-6.42 USD
毛利:
30.58 USD (4 320 pips)
毛利亏损:
-16.45 USD (2 324 pips)
最大连续赢利:
10 (21.02 USD)
最大连续盈利:
21.02 USD (10)
夏普比率:
0.26
交易活动:
44.39%
最大入金加载:
14.49%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.28
长期交易:
11 (50.00%)
短期交易:
11 (50.00%)
利润因子:
1.86
预期回报:
0.64 USD
平均利润:
1.91 USD
平均损失:
-2.74 USD
最大连续失误:
3 (-3.64 USD)
最大连续亏损:
-11.05 USD (2)
每月增长:
22.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.19 USD
最大值:
11.05 USD (10.60%)
相对跌幅:
结余:
10.60% (11.05 USD)
净值:
23.12% (23.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.16 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +21.02 USD
最大连续亏损: -3.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.50 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.72 × 46
|
RoboForex-ECN-3
|0.91 × 45
|
RoboForex-ECN
|1.67 × 115
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|4.50 × 14
|
LiteFinance-Classic.com
|4.67 × 9
|
Swissquote-Live1
|5.50 × 4
|
XMGlobal-Real 18
|6.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|6.50 × 2
|
DooPrime-Live 3
|7.18 × 11
|
OctaFX-Real9
|8.00 × 3
|
RoboForex-Pro-5
|9.00 × 4
|
RoboForex-Pro-2
|9.58 × 294
|
Just2Trade-Real
|10.54 × 39
asdf
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
8
100%
22
72%
44%
1.85
0.64
USD
USD
23%
1:300