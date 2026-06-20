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Сигналы / MetaTrader 5 / Precision BTC AI 5
David Torres Villanueva

Precision BTC AI 5

David Torres Villanueva
David Torres Villanueva

David Torres Villanueva

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 109%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
542
Прибыльных трейдов:
456 (84.13%)
Убыточных трейдов:
86 (15.87%)
Лучший трейд:
71.29 USD
Худший трейд:
-152.06 USD
Общая прибыль:
2 875.35 USD (3 064 785 pips)
Общий убыток:
-2 809.40 USD (2 533 380 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (536.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
536.98 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
21.65%
Макс. загрузка депозита:
7.20%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
278 (51.29%)
Коротких трейдов:
264 (48.71%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
6.31 USD
Средний убыток:
-32.67 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-476.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-476.42 USD (4)
Прирост в месяц:
-33.23%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.70 USD
Максимальная:
1 069.77 USD (105.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.90% (1 069.77 USD)
По эквити:
16.61% (450.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD+ 542
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD+ 66
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD+ 531K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +71.29 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +536.98 USD
Макс. убыток в серии: -476.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

ENGLISH
🤖 An advanced AI-powered BTC trading strategy engineered to detect high-volatility market movements and execute rapid trades with institutional-level precision.

Powered by real-time market analysis, adaptive algorithms, and high-frequency execution logic, the system is designed to capitalize on short-term opportunities while maintaining efficient risk management.
Buy our robot here: https://www.mql5.com/es/market/product/185600?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3aBtx+Precision+Ai
⚠️ Limited launch offer available for a short time only.

The next subscription price will increase to 199 USD per month as the system continues to scale and expand its operational capacity.
Нет отзывов
2026.07.29 00:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 17:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.19 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.12 16:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.21 04:04
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.21 04:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.20 16:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.20 16:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Precision BTC AI 5
99 USD в месяц
109%
0
0
USD
199
USD
9
99%
542
84%
22%
1.02
0.12
USD
39%
1:500
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