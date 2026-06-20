- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
123
Прибыльных трейдов:
98 (79.67%)
Убыточных трейдов:
25 (20.33%)
Лучший трейд:
24.27 USD
Худший трейд:
-16.52 USD
Общая прибыль:
456.12 USD (4 113 390 pips)
Общий убыток:
-108.08 USD (927 393 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (55.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.40 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
56.84%
Макс. загрузка депозита:
13.75%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
21.07
Длинных трейдов:
70 (56.91%)
Коротких трейдов:
53 (43.09%)
Профит фактор:
4.22
Мат. ожидание:
2.83 USD
Средняя прибыль:
4.65 USD
Средний убыток:
-4.32 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.52 USD (1)
Прирост в месяц:
22.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
16.52 USD (2.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.38% (13.03 USD)
По эквити:
34.13% (215.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|348
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|3.2M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.27 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +55.15 USD
Макс. убыток в серии: -5.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 20
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
70%
0
0
USD
USD
848
USD
USD
10
100%
123
79%
57%
4.22
2.83
USD
USD
34%
1:500