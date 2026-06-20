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Сигналы / MetaTrader 4 / Major Trend BTCUSD
Sugianto

Major Trend BTCUSD

Sugianto
Sugianto

Sugianto

4.1 (125)
My product recommendation :
1. Neo Gold, trades gold, no grid, no martingale, tight stoploss.
2. Super Gold Trend, which has a revenge system; every time a loss occurs, it opens an order with a larger lot size.
30 продуктов 14 сигналов 8 тем 128 комментариев
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
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прирост с 2026 70%
Weltrade-Live
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
123
Прибыльных трейдов:
98 (79.67%)
Убыточных трейдов:
25 (20.33%)
Лучший трейд:
24.27 USD
Худший трейд:
-16.52 USD
Общая прибыль:
456.12 USD (4 113 390 pips)
Общий убыток:
-108.08 USD (927 393 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (55.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.40 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
56.84%
Макс. загрузка депозита:
13.75%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
21.07
Длинных трейдов:
70 (56.91%)
Коротких трейдов:
53 (43.09%)
Профит фактор:
4.22
Мат. ожидание:
2.83 USD
Средняя прибыль:
4.65 USD
Средний убыток:
-4.32 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.52 USD (1)
Прирост в месяц:
22.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
16.52 USD (2.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.38% (13.03 USD)
По эквити:
34.13% (215.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 348
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 3.2M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.27 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +55.15 USD
Макс. убыток в серии: -5.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 20
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
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Нет отзывов
2026.07.01 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 01:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.20 10:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Major Trend BTCUSD
30 USD в месяц
70%
0
0
USD
848
USD
10
100%
123
79%
57%
4.22
2.83
USD
34%
1:500
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