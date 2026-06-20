- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
123
盈利交易:
98 (79.67%)
亏损交易:
25 (20.33%)
最好交易:
24.27 USD
最差交易:
-16.52 USD
毛利:
456.12 USD (4 113 390 pips)
毛利亏损:
-108.08 USD (927 393 pips)
最大连续赢利:
18 (55.15 USD)
最大连续盈利:
95.40 USD (15)
夏普比率:
0.46
交易活动:
54.60%
最大入金加载:
13.75%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
19 小时
采收率:
21.07
长期交易:
70 (56.91%)
短期交易:
53 (43.09%)
利润因子:
4.22
预期回报:
2.83 USD
平均利润:
4.65 USD
平均损失:
-4.32 USD
最大连续失误:
2 (-5.25 USD)
最大连续亏损:
-16.52 USD (1)
每月增长:
21.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
16.52 USD (2.19%)
相对跌幅:
结余:
2.38% (13.03 USD)
净值:
34.13% (215.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|348
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|3.2M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.27 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +55.15 USD
最大连续亏损: -5.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 20
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
70%
0
0
USD
USD
848
USD
USD
10
100%
123
79%
55%
4.22
2.83
USD
USD
34%
1:500