- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
85 (65.89%)
Убыточных трейдов:
44 (34.11%)
Лучший трейд:
18.58 USD
Худший трейд:
-7.48 USD
Общая прибыль:
148.98 USD (12 235 pips)
Общий убыток:
-91.38 USD (12 418 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (5.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.29 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
93.76%
Макс. загрузка депозита:
6.45%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.23
Длинных трейдов:
70 (54.26%)
Коротких трейдов:
59 (45.74%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
1.75 USD
Средний убыток:
-2.08 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-17.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.82 USD (4)
Прирост в месяц:
5.00%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.50 USD
Максимальная:
17.82 USD (3.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.42% (17.82 USD)
По эквити:
13.26% (69.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|64
|AUDCAD
|63
|AUDNZD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|28
|AUDCAD
|30
|AUDNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|-1.3K
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|-37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.58 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5.37 USD
Макс. убыток в серии: -17.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
CAD KILLER BOT WITH LOW RISK.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
559
USD
USD
10
93%
129
65%
94%
1.63
0.45
USD
USD
13%
1:500