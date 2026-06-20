- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
131
盈利交易:
87 (66.41%)
亏损交易:
44 (33.59%)
最好交易:
18.58 USD
最差交易:
-7.48 USD
毛利:
150.43 USD (12 436 pips)
毛利亏损:
-91.38 USD (12 418 pips)
最大连续赢利:
9 (5.37 USD)
最大连续盈利:
19.29 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
93.76%
最大入金加载:
6.45%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.31
长期交易:
71 (54.20%)
短期交易:
60 (45.80%)
利润因子:
1.65
预期回报:
0.45 USD
平均利润:
1.73 USD
平均损失:
-2.08 USD
最大连续失误:
4 (-17.82 USD)
最大连续亏损:
-17.82 USD (4)
每月增长:
4.86%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
2.50 USD
最大值:
17.82 USD (3.42%)
相对跌幅:
结余:
3.42% (17.82 USD)
净值:
13.26% (69.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|65
|NZDCAD
|64
|AUDNZD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|31
|NZDCAD
|28
|AUDNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.4K
|NZDCAD
|-1.3K
|AUDNZD
|-37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.58 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +5.37 USD
最大连续亏损: -17.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
CAD KILLER BOT WITH LOW RISK.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
560
USD
USD
11
93%
131
66%
94%
1.64
0.45
USD
USD
13%
1:500