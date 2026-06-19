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Сигналы / MetaTrader 5 / BRAZIL
Crmex Maia

BRAZIL

Crmex Maia
Crmex Maia

Crmex Maia

2 темы
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 350 USD в месяц
прирост с 2026 25%
XPMT5-PRD
1:1
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 010
Прибыльных трейдов:
2 602 (86.44%)
Убыточных трейдов:
408 (13.55%)
Лучший трейд:
198.00 BRL
Худший трейд:
-835.00 BRL
Общая прибыль:
55 631.00 BRL (-957 882 430 pips)
Общий убыток:
-53 197.00 BRL (1 524 064 pips)
Макс. серия выигрышей:
104 (1 249.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 575.00 BRL (56)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
15.58%
Макс. загрузка депозита:
80.77%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
0.27
Длинных трейдов:
1 375 (45.68%)
Коротких трейдов:
1 635 (54.32%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.81 BRL
Средняя прибыль:
21.38 BRL
Средний убыток:
-130.38 BRL
Макс. серия проигрышей:
19 (-3 705.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-3 915.00 BRL (10)
Прирост в месяц:
-8.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
823.00 BRL
Максимальная:
9 162.00 BRL (63.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.54% (9 162.00 BRL)
По эквити:
22.79% (1 552.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WDOQ26 539
WINQ26 474
VALE3 27
WDON26 12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WDOQ26 -3K
WINQ26 -7.1K
VALE3 -414
WDON26 -123
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WDOQ26 -690K
WINQ26 -29K
VALE3 -934
WDON26 -28K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +198.00 BRL
Худший трейд: -835 BRL
Макс. серия выигрышей: 56
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 249.00 BRL
Макс. убыток в серии: -3 705.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Data de início 2026.06.19

GoldenGate Win (2mini por ordem) SG 750.00 SL 2000.00

GoldenGate Wdo (1mini por ordem) SG 1000.00 SL 3000.00

WhiteSlave_Dx Win (5mini por ordem) SG 780.00 SL 2000.00


Data de início 2026.06.25

WhiteSlave_Dx Wdo (1mini por ordem) SG 1000.00 SL 3000.00


Data de início 2026.07.20

H9k Vector Win (2mini por ordem) SG 980.00 SL 3000.00




Foi realizado um teste no WhiteSlave_Dx Vale3, sendo que o custo é muito alto. Por isso foi descontinuado.


Нет отзывов
2026.08.03 11:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.02 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.19 15:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 18:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 18:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 12:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 14:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.10 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 14:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.09 14:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 14:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.08 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 12:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 21:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.30 21:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 21:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BRAZIL
350 USD в месяц
25%
0
0
USD
17K
BRL
6
100%
3 010
86%
16%
1.04
0.81
BRL
41%
1:1
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