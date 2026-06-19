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Crmex Maia

BRAZIL

Crmex Maia
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可靠性
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每月复制 350 USD per 
增长自 2026 33%
XPMT5-PRD
1:1
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  • 成长
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交易:
3 046
盈利交易:
2 634 (86.47%)
亏损交易:
412 (13.53%)
最好交易:
198.00 BRL
最差交易:
-835.00 BRL
毛利:
56 733.00 BRL (-930 972 755 pips)
毛利亏损:
-53 287.00 BRL (1 530 094 pips)
最大连续赢利:
104 (1 249.00 BRL)
最大连续盈利:
1 575.00 BRL (56)
夏普比率:
0.02
交易活动:
14.31%
最大入金加载:
80.77%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
0.38
长期交易:
1 389 (45.60%)
短期交易:
1 657 (54.40%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.13 BRL
平均利润:
21.54 BRL
平均损失:
-129.34 BRL
最大连续失误:
19 (-3 705.00 BRL)
最大连续亏损:
-3 915.00 BRL (10)
每月增长:
-15.19%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
823.00 BRL
最大值:
9 162.00 BRL (63.90%)
相对跌幅:
结余:
40.54% (9 162.00 BRL)
净值:
22.79% (1 552.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WDOQ26 539
WINQ26 483
VALE3 27
WDON26 12
WDOU26 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WDOQ26 -3K
WINQ26 -6.9K
VALE3 -414
WDON26 -123
WDOU26 -26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WDOQ26 -690K
WINQ26 -28K
VALE3 -934
WDON26 -28K
WDOU26 -6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
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最好交易: +198.00 BRL
最差交易: -835 BRL
最大连续赢利: 56
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 249.00 BRL
最大连续亏损: -3 705.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Data de início 2026.06.19

GoldenGate Win (2mini por ordem) SG 750.00 SL 2000.00

GoldenGate Wdo (1mini por ordem) SG 1000.00 SL 3000.00

WhiteSlave_Dx Win (5mini por ordem) SG 780.00 SL 2000.00


Data de início 2026.06.25

WhiteSlave_Dx Wdo (1mini por ordem) SG 1000.00 SL 3000.00


Data de início 2026.07.20

H9k Vector Win (2mini por ordem) SG 980.00 SL 3000.00




Foi realizado um teste no WhiteSlave_Dx Vale3, sendo que o custo é muito alto. Por isso foi descontinuado.


没有评论
2026.08.11 13:31
No swaps are charged
2026.08.11 13:31
No swaps are charged
2026.08.11 13:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.11 13:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.11 11:32
No swaps are charged on the signal account
2026.08.03 11:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.02 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.19 15:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 18:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 18:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 12:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.14 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 14:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.10 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 14:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.09 14:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 14:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.08 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
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信号
价格
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订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
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提取
杠杆
BRAZIL
每月350 USD
33%
0
0
USD
18K
BRL
8
100%
3 046
86%
14%
1.06
1.13
BRL
41%
1:1
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