- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 046
盈利交易:
2 634 (86.47%)
亏损交易:
412 (13.53%)
最好交易:
198.00 BRL
最差交易:
-835.00 BRL
毛利:
56 733.00 BRL (-930 972 755 pips)
毛利亏损:
-53 287.00 BRL (1 530 094 pips)
最大连续赢利:
104 (1 249.00 BRL)
最大连续盈利:
1 575.00 BRL (56)
夏普比率:
0.02
交易活动:
14.31%
最大入金加载:
80.77%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
0.38
长期交易:
1 389 (45.60%)
短期交易:
1 657 (54.40%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.13 BRL
平均利润:
21.54 BRL
平均损失:
-129.34 BRL
最大连续失误:
19 (-3 705.00 BRL)
最大连续亏损:
-3 915.00 BRL (10)
每月增长:
-15.19%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
823.00 BRL
最大值:
9 162.00 BRL (63.90%)
相对跌幅:
结余:
40.54% (9 162.00 BRL)
净值:
22.79% (1 552.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WDOQ26
|539
|WINQ26
|483
|VALE3
|27
|WDON26
|12
|WDOU26
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WDOQ26
|-3K
|WINQ26
|-6.9K
|VALE3
|-414
|WDON26
|-123
|WDOU26
|-26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WDOQ26
|-690K
|WINQ26
|-28K
|VALE3
|-934
|WDON26
|-28K
|WDOU26
|-6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +198.00 BRL
最差交易: -835 BRL
最大连续赢利: 56
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 249.00 BRL
最大连续亏损: -3 705.00 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Data de início 2026.06.19
GoldenGate Win (2mini por ordem) SG 750.00 SL 2000.00
GoldenGate Wdo (1mini por ordem) SG 1000.00 SL 3000.00
WhiteSlave_Dx Win (5mini por ordem) SG 780.00 SL 2000.00
Data de início 2026.06.25
WhiteSlave_Dx Wdo (1mini por ordem) SG 1000.00 SL 3000.00
Data de início 2026.07.20
H9k Vector Win (2mini por ordem) SG 980.00 SL 3000.00
Foi realizado um teste no WhiteSlave_Dx Vale3, sendo que o custo é muito alto. Por isso foi descontinuado.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月350 USD
33%
0
0
USD
USD
18K
BRL
BRL
8
100%
3 046
86%
14%
1.06
1.13
BRL
BRL
41%
1:1