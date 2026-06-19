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Сигналы / MetaTrader 5 / TESLA
Le Viet Bang

TESLA

Le Viet Bang
Le Viet Bang

Le Viet Bang

0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 61%
VTMarkets-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
37 (84.09%)
Убыточных трейдов:
7 (15.91%)
Лучший трейд:
16.48 USD
Худший трейд:
-9.80 USD
Общая прибыль:
274.31 USD (5 363 pips)
Общий убыток:
-32.50 USD (648 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (142.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.71 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.94
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
33.05%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
9.75
Длинных трейдов:
16 (36.36%)
Коротких трейдов:
28 (63.64%)
Профит фактор:
8.44
Мат. ожидание:
5.50 USD
Средняя прибыль:
7.41 USD
Средний убыток:
-4.64 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.90 USD (2)
Прирост в месяц:
4.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
24.80 USD (3.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.82% (24.80 USD)
По эквити:
2.08% (10.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD 242
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD 4.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.48 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +142.71 USD
Макс. убыток в серии: -7.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

It is real account

Good Broker: VT Markets

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 https://t.me/HRC_TESLA


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Нет отзывов
2026.07.29 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 07:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 06:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 06:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.21 06:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 03:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 11:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 08:30
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.06.30 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 06:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 15:40
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.19 15:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TESLA
30 USD в месяц
61%
0
0
USD
490
USD
18
0%
44
84%
0%
8.44
5.50
USD
5%
1:500
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