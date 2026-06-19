- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
37 (84.09%)
Убыточных трейдов:
7 (15.91%)
Лучший трейд:
16.48 USD
Худший трейд:
-9.80 USD
Общая прибыль:
274.31 USD (5 363 pips)
Общий убыток:
-32.50 USD (648 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (142.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.71 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.94
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
33.05%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
9.75
Длинных трейдов:
16 (36.36%)
Коротких трейдов:
28 (63.64%)
Профит фактор:
8.44
Мат. ожидание:
5.50 USD
Средняя прибыль:
7.41 USD
Средний убыток:
-4.64 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.90 USD (2)
Прирост в месяц:
4.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
24.80 USD (3.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.82% (24.80 USD)
По эквити:
2.08% (10.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|242
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|4.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.48 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +142.71 USD
Макс. убыток в серии: -7.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
61%
0
0
USD
USD
490
USD
USD
18
0%
44
84%
0%
8.44
5.50
USD
USD
5%
1:500