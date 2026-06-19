- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
42 (84.00%)
亏损交易:
8 (16.00%)
最好交易:
16.48 USD
最差交易:
-9.80 USD
毛利:
292.46 USD (5 723 pips)
毛利亏损:
-32.65 USD (650 pips)
最大连续赢利:
20 (142.71 USD)
最大连续盈利:
142.71 USD (20)
夏普比率:
0.91
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
33.05%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
10.41
长期交易:
16 (32.00%)
短期交易:
34 (68.00%)
利润因子:
8.96
预期回报:
5.20 USD
平均利润:
6.96 USD
平均损失:
-4.08 USD
最大连续失误:
3 (-19.05 USD)
最大连续亏损:
-19.05 USD (3)
每月增长:
8.71%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
24.95 USD (3.25%)
相对跌幅:
结余:
4.82% (24.80 USD)
净值:
2.08% (10.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|260
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|5.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.48 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +142.71 USD
最大连续亏损: -19.05 USD
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交易
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67%
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