СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Invest48
Fawzi Ugbede-ojo Yahaya Mohammad

Invest48

Fawzi Ugbede-ojo Yahaya Mohammad
Fawzi Ugbede-ojo Yahaya Mohammad

Fawzi Ugbede-ojo Yahaya Mohammad

0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2026 39%
Exness-MT5Real10
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
17 (53.12%)
Убыточных трейдов:
15 (46.88%)
Лучший трейд:
237.00 USD
Худший трейд:
-53.33 USD
Общая прибыль:
805.79 USD (23 338 pips)
Общий убыток:
-466.62 USD (61 384 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (343.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
343.68 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
3.50%
Макс. загрузка депозита:
27.92%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.07
Длинных трейдов:
14 (43.75%)
Коротких трейдов:
18 (56.25%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
10.60 USD
Средняя прибыль:
47.40 USD
Средний убыток:
-31.11 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-92.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.03 USD (2)
Прирост в месяц:
11.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.04 USD
Максимальная:
110.44 USD (9.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.90% (109.86 USD)
По эквити:
4.43% (42.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 17
EURUSD 9
GBPUSD 5
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC -141
EURUSD 203
GBPUSD 297
XAUUSD -20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC -19K
EURUSD 552
GBPUSD 328
XAUUSD -20K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +237.00 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +343.68 USD
Макс. убыток в серии: -92.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
EquitiSecurities-Live
1.26 × 19
FusionMarkets-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real2
2.18 × 140
Exness-MT5Real8
6.79 × 515
NordFX-Real
12.63 × 8
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Ожидания по росту

· Целевая доходность: 50% – 100% в месяц (не гарантируется)
· Целевая максимальная просадка: < 25%
· Процент прибыльных сделок: ~60–70% с соотношением риск/прибыль от 1:3 до 1:8

Почему стоит подписаться?

· Высокий процент прибыльных сделок на лондонской сессии
· Чёткий риск — стоп-лосс на каждую сделку
· Повторяемые правила
· Полная прозрачность

Информация о брокере и счёте

Брокер: Exness
Кредитное плечо: 1:500
Тип счёта: ECN/Raw (предпочтительно)

ДАВАЙТЕ ПОБЕЖДАТЬ ВМЕСТЕ!!

СТРАТЕГИЯ

Манипуляция азиатским диапазоном – Лондонская Killzone

Описание сигналов

Обзор стратегии:
Этот сигнал торгует простую, высоковероятностную модель во время Лондонской Killzone (07:00–10:00 GMT+0). Основная идея: цена манипулятивно выходит ниже азиатского минимума или выше азиатского максимума, а затем сразу же возвращается обратно в диапазон. Вход осуществляется на возврате, цель — противоположная сторона азиатского диапазона. Никаких индикаторов. Никаких сеток. Никакого мартингейла.

Торговая сессия:
· Расчёт азиатского диапазона: 01:00 – 06:00 GMT+0
· Окно входа (Лондонская Killzone): 07:00 – 10:00 GMT+0
· Сделки вне этого окна не открываются ✓

Управление рисками:
· Риск на сделку: 5%
· Частичное закрытие — только для свинговых сделок, для дневных — нет
· Безубыток: активируется после того, как цена пробьёт несколько структур в направлении TP
· Максимальное число сделок в день: 2 (в большинство торговых дней только 1 сделка)

Торгуемые активы: GBPUSD, EURUSD, NAS100

Редкие свинговые сделки (старший таймфрейм):
Иногда (раз в дни/недели), когда азиатская манипуляция совпадает с манипуляцией на 4H или дневном максимуме/минимуме: 50% закрывается на противоположной стороне азиатского диапазона, 50% остаётся в бегущем стопе до уровней старшего таймфрейма. Это бонусные сделки, не входящие в ежедневную стратегию.
Нет отзывов
2026.08.05 09:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 08:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 09:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.18 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 13:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2026.06.24 18:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 14:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.19 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.19 14:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Invest48
39 USD в месяц
39%
0
0
USD
896
USD
8
0%
32
53%
3%
1.72
10.60
USD
11%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.