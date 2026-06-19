Ожидания по росту





· Целевая доходность: 50% – 100% в месяц (не гарантируется)

· Целевая максимальная просадка: < 25%

· Процент прибыльных сделок: ~60–70% с соотношением риск/прибыль от 1:3 до 1:8





Почему стоит подписаться?





· Высокий процент прибыльных сделок на лондонской сессии

· Чёткий риск — стоп-лосс на каждую сделку

· Повторяемые правила

· Полная прозрачность





Информация о брокере и счёте





Брокер: Exness

Кредитное плечо: 1:500

Тип счёта: ECN/Raw (предпочтительно)





ДАВАЙТЕ ПОБЕЖДАТЬ ВМЕСТЕ!!





СТРАТЕГИЯ





Манипуляция азиатским диапазоном – Лондонская Killzone





Описание сигналов





Обзор стратегии:

Этот сигнал торгует простую, высоковероятностную модель во время Лондонской Killzone (07:00–10:00 GMT+0). Основная идея: цена манипулятивно выходит ниже азиатского минимума или выше азиатского максимума, а затем сразу же возвращается обратно в диапазон. Вход осуществляется на возврате, цель — противоположная сторона азиатского диапазона. Никаких индикаторов. Никаких сеток. Никакого мартингейла.





Торговая сессия:

· Расчёт азиатского диапазона: 01:00 – 06:00 GMT+0

· Окно входа (Лондонская Killzone): 07:00 – 10:00 GMT+0

· Сделки вне этого окна не открываются ✓





Управление рисками:

· Риск на сделку: 5%

· Частичное закрытие — только для свинговых сделок, для дневных — нет

· Безубыток: активируется после того, как цена пробьёт несколько структур в направлении TP

· Максимальное число сделок в день: 2 (в большинство торговых дней только 1 сделка)





Торгуемые активы: GBPUSD, EURUSD, NAS100





Редкие свинговые сделки (старший таймфрейм):

Иногда (раз в дни/недели), когда азиатская манипуляция совпадает с манипуляцией на 4H или дневном максимуме/минимуме: 50% закрывается на противоположной стороне азиатского диапазона, 50% остаётся в бегущем стопе до уровней старшего таймфрейма. Это бонусные сделки, не входящие в ежедневную стратегию.