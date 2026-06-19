- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
17 (53.12%)
Убыточных трейдов:
15 (46.88%)
Лучший трейд:
237.00 USD
Худший трейд:
-53.33 USD
Общая прибыль:
805.79 USD (23 338 pips)
Общий убыток:
-466.62 USD (61 384 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (343.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
343.68 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
3.50%
Макс. загрузка депозита:
27.92%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.07
Длинных трейдов:
14 (43.75%)
Коротких трейдов:
18 (56.25%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
10.60 USD
Средняя прибыль:
47.40 USD
Средний убыток:
-31.11 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-92.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.03 USD (2)
Прирост в месяц:
11.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.04 USD
Максимальная:
110.44 USD (9.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.90% (109.86 USD)
По эквити:
4.43% (42.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|17
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|5
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|-141
|EURUSD
|203
|GBPUSD
|297
|XAUUSD
|-20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|-19K
|EURUSD
|552
|GBPUSD
|328
|XAUUSD
|-20K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +237.00 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +343.68 USD
Макс. убыток в серии: -92.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
EquitiSecurities-Live
|1.26 × 19
|
FusionMarkets-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real2
|2.18 × 140
|
Exness-MT5Real8
|6.79 × 515
|
NordFX-Real
|12.63 × 8
Ожидания по росту
· Целевая доходность: 50% – 100% в месяц (не гарантируется)
· Целевая максимальная просадка: < 25%
· Процент прибыльных сделок: ~60–70% с соотношением риск/прибыль от 1:3 до 1:8
Почему стоит подписаться?
· Высокий процент прибыльных сделок на лондонской сессии
· Чёткий риск — стоп-лосс на каждую сделку
· Повторяемые правила
· Полная прозрачность
Информация о брокере и счёте
Брокер: Exness
Кредитное плечо: 1:500
Тип счёта: ECN/Raw (предпочтительно)
ДАВАЙТЕ ПОБЕЖДАТЬ ВМЕСТЕ!!
СТРАТЕГИЯ
Манипуляция азиатским диапазоном – Лондонская Killzone
Описание сигналов
Обзор стратегии:
Этот сигнал торгует простую, высоковероятностную модель во время Лондонской Killzone (07:00–10:00 GMT+0). Основная идея: цена манипулятивно выходит ниже азиатского минимума или выше азиатского максимума, а затем сразу же возвращается обратно в диапазон. Вход осуществляется на возврате, цель — противоположная сторона азиатского диапазона. Никаких индикаторов. Никаких сеток. Никакого мартингейла.
Торговая сессия:
· Расчёт азиатского диапазона: 01:00 – 06:00 GMT+0
· Окно входа (Лондонская Killzone): 07:00 – 10:00 GMT+0
· Сделки вне этого окна не открываются ✓
Управление рисками:
· Риск на сделку: 5%
· Частичное закрытие — только для свинговых сделок, для дневных — нет
· Безубыток: активируется после того, как цена пробьёт несколько структур в направлении TP
· Максимальное число сделок в день: 2 (в большинство торговых дней только 1 сделка)
Торгуемые активы: GBPUSD, EURUSD, NAS100
Редкие свинговые сделки (старший таймфрейм):
Иногда (раз в дни/недели), когда азиатская манипуляция совпадает с манипуляцией на 4H или дневном максимуме/минимуме: 50% закрывается на противоположной стороне азиатского диапазона, 50% остаётся в бегущем стопе до уровней старшего таймфрейма. Это бонусные сделки, не входящие в ежедневную стратегию.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
39%
0
0
USD
USD
896
USD
USD
8
0%
32
53%
3%
1.72
10.60
USD
USD
11%
1:500