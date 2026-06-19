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Fawzi Ugbede-ojo Yahaya Mohammad

Invest48

Fawzi Ugbede-ojo Yahaya Mohammad
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交易:
34
盈利交易:
18 (52.94%)
亏损交易:
16 (47.06%)
最好交易:
237.00 USD
最差交易:
-55.66 USD
毛利:
841.18 USD (25 549 pips)
毛利亏损:
-524.03 USD (66 022 pips)
最大连续赢利:
8 (343.68 USD)
最大连续盈利:
343.68 USD (8)
夏普比率:
0.22
交易活动:
3.50%
最大入金加载:
27.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.40
长期交易:
14 (41.18%)
短期交易:
20 (58.82%)
利润因子:
1.61
预期回报:
9.33 USD
平均利润:
46.73 USD
平均损失:
-32.75 USD
最大连续失误:
5 (-92.12 USD)
最大连续亏损:
-100.03 USD (2)
每月增长:
-6.32%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
67.04 USD
最大值:
131.88 USD (10.05%)
相对跌幅:
结余:
13.09% (131.88 USD)
净值:
4.43% (42.94 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTEC 19
EURUSD 9
GBPUSD 5
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTEC -163
EURUSD 203
GBPUSD 297
XAUUSD -20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTEC -21K
EURUSD 552
GBPUSD 328
XAUUSD -20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
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最好交易: +237.00 USD
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最大连续亏损: -92.12 USD

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ICMarketsSC-MT5-2
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EquitiSecurities-Live
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1.50 × 2
Exness-MT5Real2
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6.79 × 515
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经纪商及账户信息

经纪商：Exness
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账户类型：ECN/Raw（优先）

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策略

亚洲区间操纵 – 伦敦猎杀区

信号说明

策略概述：
本策略在伦敦猎杀区（07:00–10:00 GMT+0）交易一种简单、高概率的形态。核心思路：价格假跌破亚洲低点或假突破亚洲高点，随后立即收回至区间内。在回抽时入场，目标为亚洲区间的另一侧。无指标。无网格。无马丁格尔。

交易时段：
· 亚洲区间计算：01:00 – 06:00 GMT+0
· 入场窗口（伦敦猎杀区）：07:00 – 10:00 GMT+0
· 此窗口之外不开单 ✓

风险管理：
· 每笔交易风险：5%
· 日内交易不做部分平仓，仅限波段交易
· 保本止损：价格突破多重结构向TP行进后激活
· 每日最多交易笔数：2笔（大多数交易日仅1笔）

交易品种：GBPUSD、EURUSD、NAS100

稀有波段交易（更高时间框架）：
偶尔（数天/数周一次），当亚洲操纵与4小时或日线高点/低点操纵重合时：50%在亚洲区间对侧止盈，50%持仓追踪至更高时间框架目标位。这些为额外交易，不属于日常策略范围。
没有评论
2026.08.05 09:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 08:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 09:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.18 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 13:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2026.06.24 18:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 14:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.19 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.19 14:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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