- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
18 (52.94%)
亏损交易:
16 (47.06%)
最好交易:
237.00 USD
最差交易:
-55.66 USD
毛利:
841.18 USD (25 549 pips)
毛利亏损:
-524.03 USD (66 022 pips)
最大连续赢利:
8 (343.68 USD)
最大连续盈利:
343.68 USD (8)
夏普比率:
0.22
交易活动:
3.50%
最大入金加载:
27.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.40
长期交易:
14 (41.18%)
短期交易:
20 (58.82%)
利润因子:
1.61
预期回报:
9.33 USD
平均利润:
46.73 USD
平均损失:
-32.75 USD
最大连续失误:
5 (-92.12 USD)
最大连续亏损:
-100.03 USD (2)
每月增长:
-6.32%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
67.04 USD
最大值:
131.88 USD (10.05%)
相对跌幅:
结余:
13.09% (131.88 USD)
净值:
4.43% (42.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|19
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|5
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|-163
|EURUSD
|203
|GBPUSD
|297
|XAUUSD
|-20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|-21K
|EURUSD
|552
|GBPUSD
|328
|XAUUSD
|-20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +237.00 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +343.68 USD
最大连续亏损: -92.12 USD
增长预期
· 目标月收益率：50% – 100%（不保证）
· 最大回撤目标：< 25%
· 胜率：约60–70%，盈亏比1:3至1:8
为什么订阅？
· 伦敦时段交易胜率高
· 风险明确——每笔交易都有硬止损
· 规则可重复
· 完全透明
经纪商及账户信息
经纪商：Exness
杠杆：1:500
账户类型：ECN/Raw（优先）
一起共赢！！
策略
亚洲区间操纵 – 伦敦猎杀区
信号说明
策略概述：
本策略在伦敦猎杀区（07:00–10:00 GMT+0）交易一种简单、高概率的形态。核心思路：价格假跌破亚洲低点或假突破亚洲高点，随后立即收回至区间内。在回抽时入场，目标为亚洲区间的另一侧。无指标。无网格。无马丁格尔。
交易时段：
· 亚洲区间计算：01:00 – 06:00 GMT+0
· 入场窗口（伦敦猎杀区）：07:00 – 10:00 GMT+0
· 此窗口之外不开单 ✓
风险管理：
· 每笔交易风险：5%
· 日内交易不做部分平仓，仅限波段交易
· 保本止损：价格突破多重结构向TP行进后激活
· 每日最多交易笔数：2笔（大多数交易日仅1笔）
交易品种：GBPUSD、EURUSD、NAS100
稀有波段交易（更高时间框架）：
偶尔（数天/数周一次），当亚洲操纵与4小时或日线高点/低点操纵重合时：50%在亚洲区间对侧止盈，50%持仓追踪至更高时间框架目标位。这些为额外交易，不属于日常策略范围。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
36%
0
0
USD
USD
874
USD
USD
8
0%
34
52%
3%
1.60
9.33
USD
USD
13%
1:500