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Mohamed Eltayeb Abdellah Mahmoud Ismail

Pattern Hunter pro

Mohamed Eltayeb Abdellah Mahmoud Ismail
Mohamed Eltayeb Abdellah Mahmoud Ismail

Mohamed Eltayeb Abdellah Mahmoud Ismail

0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 228%
InstaFinance-Europe.com
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
647
Прибыльных трейдов:
455 (70.32%)
Убыточных трейдов:
192 (29.68%)
Лучший трейд:
28.40 USD
Худший трейд:
-39.20 USD
Общая прибыль:
505.52 USD (74 796 pips)
Общий убыток:
-302.68 USD (58 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (3.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.29 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
85.55%
Макс. загрузка депозита:
41.44%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.72
Длинных трейдов:
245 (37.87%)
Коротких трейдов:
402 (62.13%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
1.11 USD
Средний убыток:
-1.58 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-45.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.87 USD (12)
Прирост в месяц:
46.40%
Годовой прогноз:
563.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
74.54 USD (18.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.14% (74.54 USD)
По эквити:
40.11% (81.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 527
USDCAD 82
XAUUSD 34
EURUSD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 106
USDCAD 11
XAUUSD 85
EURUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 16K
USDCAD -1.9K
XAUUSD 1.7K
EURUSD 121
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.40 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +3.22 USD
Макс. убыток в серии: -45.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 42
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.01 × 198
EGlobal-Cent5
0.35 × 459
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
4.74 × 1110
ATFXGM8-Live
7.33 × 3
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important steps to get good result with my signals 
1- get account in same my broker 
2- make sure that your account balance not less than my balance 


Нет отзывов
2026.08.04 04:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 03:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 02:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 23:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.29 19:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 10:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 18:06
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 10:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 14:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 10:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 09:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 08:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pattern Hunter pro
30 USD в месяц
228%
0
0
USD
140
USD
22
0%
647
70%
86%
1.67
0.31
USD
40%
1:500
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