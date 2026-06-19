- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
647
Прибыльных трейдов:
455 (70.32%)
Убыточных трейдов:
192 (29.68%)
Лучший трейд:
28.40 USD
Худший трейд:
-39.20 USD
Общая прибыль:
505.52 USD (74 796 pips)
Общий убыток:
-302.68 USD (58 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (3.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.29 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
85.55%
Макс. загрузка депозита:
41.44%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.72
Длинных трейдов:
245 (37.87%)
Коротких трейдов:
402 (62.13%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
1.11 USD
Средний убыток:
-1.58 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-45.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.87 USD (12)
Прирост в месяц:
46.40%
Годовой прогноз:
563.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
74.54 USD (18.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.14% (74.54 USD)
По эквити:
40.11% (81.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|527
|USDCAD
|82
|XAUUSD
|34
|EURUSD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|106
|USDCAD
|11
|XAUUSD
|85
|EURUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|16K
|USDCAD
|-1.9K
|XAUUSD
|1.7K
|EURUSD
|121
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.40 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +3.22 USD
Макс. убыток в серии: -45.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 42
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.01 × 198
|
EGlobal-Cent5
|0.35 × 459
|
FPMarketsLLC-Live4
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|4.74 × 1110
|
ATFXGM8-Live
|7.33 × 3
important steps to get good result with my signals
1- get account in same my broker
2- make sure that your account balance not less than my balance
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
228%
0
0
USD
USD
140
USD
USD
22
0%
647
70%
86%
1.67
0.31
USD
USD
40%
1:500