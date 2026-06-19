- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
656
盈利交易:
461 (70.27%)
亏损交易:
195 (29.73%)
最好交易:
28.40 USD
最差交易:
-39.20 USD
毛利:
508.12 USD (75 475 pips)
毛利亏损:
-304.44 USD (59 478 pips)
最大连续赢利:
14 (3.22 USD)
最大连续盈利:
69.29 USD (10)
夏普比率:
0.14
交易活动:
86.55%
最大入金加载:
41.44%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.73
长期交易:
247 (37.65%)
短期交易:
409 (62.35%)
利润因子:
1.67
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
1.10 USD
平均损失:
-1.56 USD
最大连续失误:
12 (-45.87 USD)
最大连续亏损:
-45.87 USD (12)
每月增长:
42.45%
年度预测:
515.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
74.54 USD (18.15%)
相对跌幅:
结余:
25.14% (74.54 USD)
净值:
40.11% (81.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|536
|USDCAD
|82
|XAUUSD
|34
|EURUSD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|107
|USDCAD
|11
|XAUUSD
|85
|EURUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|16K
|USDCAD
|-1.9K
|XAUUSD
|1.7K
|EURUSD
|121
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.40 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +3.22 USD
最大连续亏损: -45.87 USD
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1- get account in same my broker
2- make sure that your account balance not less than my balance
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
229%
0
0
USD
USD
141
USD
USD
23
0%
656
70%
87%
1.66
0.31
USD
USD
40%
1:500