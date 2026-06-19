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Сигналы / MetaTrader 5 / Primexar Gold
Ganesh Palanisamy

Primexar Gold

Ganesh Palanisamy
Ganesh Palanisamy

Ganesh Palanisamy

1 комментарий
0 отзывов
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
STARTRADERFinancial-Live02
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22 598
Прибыльных трейдов:
11 189 (49.51%)
Убыточных трейдов:
11 409 (50.49%)
Лучший трейд:
6 658.44 USD
Худший трейд:
-8 419.36 USD
Общая прибыль:
449 235.55 USD (7 269 187 pips)
Общий убыток:
-426 885.97 USD (9 126 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
186 (8 872.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
20 435.83 USD (126)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
42.13%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
0.57
Длинных трейдов:
16 512 (73.07%)
Коротких трейдов:
6 086 (26.93%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
40.15 USD
Средний убыток:
-37.42 USD
Макс. серия проигрышей:
235 (-4 373.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 920.75 USD (36)
Прирост в месяц:
-65.33%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.91 USD
Максимальная:
39 252.65 USD (83.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.85% (38 336.72 USD)
По эквити:
49.30% (7 413.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.i 22552
XAU_06.i 26
EURUSD.i 11
USDCAD.i 3
USDJPY.i 2
XAU_12.i 2
XAGUSD.i 1
GBPJPY.i 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.i 36K
XAU_06.i -14K
EURUSD.i 4
USDCAD.i 0
USDJPY.i 14
XAU_12.i 2
XAGUSD.i 2
GBPJPY.i 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.i -1.8M
XAU_06.i -8.3K
EURUSD.i -131
USDCAD.i 13
USDJPY.i 165
XAU_12.i 177
XAGUSD.i 46
GBPJPY.i 31
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 658.44 USD
Худший трейд: -8 419 USD
Макс. серия выигрышей: 126
Макс. серия проигрышей: 36
Макс. прибыль в серии: +8 872.98 USD
Макс. убыток в серии: -4 373.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

XAUUSD (Gold) trading signals based on technical analysis and market structure. Focus on risk control, trade management, and long-term consistency.
Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 12:56
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 09:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 00:00
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 19:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 18:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.28 22:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 20:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 19:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 13:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Primexar Gold
45 USD в месяц
-1%
0
0
USD
10K
USD
24
0%
22 598
49%
100%
1.05
0.99
USD
81%
1:100
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