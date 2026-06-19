- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
22 598
Прибыльных трейдов:
11 189 (49.51%)
Убыточных трейдов:
11 409 (50.49%)
Лучший трейд:
6 658.44 USD
Худший трейд:
-8 419.36 USD
Общая прибыль:
449 235.55 USD (7 269 187 pips)
Общий убыток:
-426 885.97 USD (9 126 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
186 (8 872.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
20 435.83 USD (126)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
42.13%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
0.57
Длинных трейдов:
16 512 (73.07%)
Коротких трейдов:
6 086 (26.93%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
40.15 USD
Средний убыток:
-37.42 USD
Макс. серия проигрышей:
235 (-4 373.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 920.75 USD (36)
Прирост в месяц:
-65.33%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.91 USD
Максимальная:
39 252.65 USD (83.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.85% (38 336.72 USD)
По эквити:
49.30% (7 413.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|22552
|XAU_06.i
|26
|EURUSD.i
|11
|USDCAD.i
|3
|USDJPY.i
|2
|XAU_12.i
|2
|XAGUSD.i
|1
|GBPJPY.i
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.i
|36K
|XAU_06.i
|-14K
|EURUSD.i
|4
|USDCAD.i
|0
|USDJPY.i
|14
|XAU_12.i
|2
|XAGUSD.i
|2
|GBPJPY.i
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.i
|-1.8M
|XAU_06.i
|-8.3K
|EURUSD.i
|-131
|USDCAD.i
|13
|USDJPY.i
|165
|XAU_12.i
|177
|XAGUSD.i
|46
|GBPJPY.i
|31
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 658.44 USD
Худший трейд: -8 419 USD
Макс. серия выигрышей: 126
Макс. серия проигрышей: 36
Макс. прибыль в серии: +8 872.98 USD
Макс. убыток в серии: -4 373.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
XAUUSD (Gold) trading signals based on technical analysis and market structure. Focus on risk control, trade management, and long-term consistency.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
24
0%
22 598
49%
100%
1.05
0.99
USD
USD
81%
1:100