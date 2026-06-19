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Ganesh Palanisamy

Primexar Gold

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交易:
22 613
盈利交易:
11 194 (49.50%)
亏损交易:
11 419 (50.50%)
最好交易:
6 658.44 USD
最差交易:
-8 419.36 USD
毛利:
449 674.97 USD (7 276 364 pips)
毛利亏损:
-427 797.79 USD (9 141 368 pips)
最大连续赢利:
186 (8 872.98 USD)
最大连续盈利:
20 435.83 USD (126)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
42.13%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
48
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
0.56
长期交易:
16 519 (73.05%)
短期交易:
6 094 (26.95%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.97 USD
平均利润:
40.17 USD
平均损失:
-37.46 USD
最大连续失误:
235 (-4 373.79 USD)
最大连续亏损:
-12 920.75 USD (36)
每月增长:
-65.72%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
106.91 USD
最大值:
39 252.65 USD (83.86%)
相对跌幅:
结余:
80.85% (38 336.72 USD)
净值:
49.30% (7 413.29 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.i 22567
XAU_06.i 26
EURUSD.i 11
USDCAD.i 3
USDJPY.i 2
XAU_12.i 2
XAGUSD.i 1
GBPJPY.i 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.i 36K
XAU_06.i -14K
EURUSD.i 4
USDCAD.i 0
USDJPY.i 14
XAU_12.i 2
XAGUSD.i 2
GBPJPY.i 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.i -1.9M
XAU_06.i -8.3K
EURUSD.i -131
USDCAD.i 13
USDJPY.i 165
XAU_12.i 177
XAGUSD.i 46
GBPJPY.i 31
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
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最好交易: +6 658.44 USD
最差交易: -8 419 USD
最大连续赢利: 126
最大连续失误: 36
最大连续盈利: +8 872.98 USD
最大连续亏损: -4 373.79 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

XAUUSD (Gold) trading signals based on technical analysis and market structure. Focus on risk control, trade management, and long-term consistency.
没有评论
2026.08.10 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 12:56
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 10:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 09:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 00:00
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 19:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 18:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.28 22:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 20:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 19:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 13:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
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交易
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Primexar Gold
每月45 USD
-6%
0
0
USD
9.9K
USD
24
0%
22 613
49%
100%
1.05
0.97
USD
81%
1:100
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