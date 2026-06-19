- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22 613
盈利交易:
11 194 (49.50%)
亏损交易:
11 419 (50.50%)
最好交易:
6 658.44 USD
最差交易:
-8 419.36 USD
毛利:
449 674.97 USD (7 276 364 pips)
毛利亏损:
-427 797.79 USD (9 141 368 pips)
最大连续赢利:
186 (8 872.98 USD)
最大连续盈利:
20 435.83 USD (126)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
42.13%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
48
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
0.56
长期交易:
16 519 (73.05%)
短期交易:
6 094 (26.95%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.97 USD
平均利润:
40.17 USD
平均损失:
-37.46 USD
最大连续失误:
235 (-4 373.79 USD)
最大连续亏损:
-12 920.75 USD (36)
每月增长:
-65.72%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
106.91 USD
最大值:
39 252.65 USD (83.86%)
相对跌幅:
结余:
80.85% (38 336.72 USD)
净值:
49.30% (7 413.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|22567
|XAU_06.i
|26
|EURUSD.i
|11
|USDCAD.i
|3
|USDJPY.i
|2
|XAU_12.i
|2
|XAGUSD.i
|1
|GBPJPY.i
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.i
|36K
|XAU_06.i
|-14K
|EURUSD.i
|4
|USDCAD.i
|0
|USDJPY.i
|14
|XAU_12.i
|2
|XAGUSD.i
|2
|GBPJPY.i
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.i
|-1.9M
|XAU_06.i
|-8.3K
|EURUSD.i
|-131
|USDCAD.i
|13
|USDJPY.i
|165
|XAU_12.i
|177
|XAGUSD.i
|46
|GBPJPY.i
|31
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 658.44 USD
最差交易: -8 419 USD
最大连续赢利: 126
最大连续失误: 36
最大连续盈利: +8 872.98 USD
最大连续亏损: -4 373.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
XAUUSD (Gold) trading signals based on technical analysis and market structure. Focus on risk control, trade management, and long-term consistency.
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月45 USD
-6%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
24
0%
22 613
49%
100%
1.05
0.97
USD
USD
81%
1:100