Prime Range Breakout — это автоматизированная стратегия торговли на пробоях, разработанная для дисциплинированной и системной торговли. Стратегия ориентирована на качественные точки входа и включает расширенные инструменты управления рисками: динамический расчет объема позиции, контроль дневной и общей просадки, цели по капиталу, безубыток, трейлинг-стоп, фильтр новостей и различные методы подтверждения входа.

Сигналы генерируются и сопровождаются полностью автоматически с помощью Prime Range Breakout EA без ручного вмешательства. Результаты могут отличаться в зависимости от рыночных условий. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.

Подходит для трейдеров, предпочитающих структурированный подход к торговле золотом (XAUUSD) и другими ликвидными инструментами.