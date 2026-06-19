- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-994
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NextTrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Prime Range Breakout — это автоматизированная стратегия торговли на пробоях, разработанная для дисциплинированной и системной торговли. Стратегия ориентирована на качественные точки входа и включает расширенные инструменты управления рисками: динамический расчет объема позиции, контроль дневной и общей просадки, цели по капиталу, безубыток, трейлинг-стоп, фильтр новостей и различные методы подтверждения входа.
Сигналы генерируются и сопровождаются полностью автоматически с помощью Prime Range Breakout EA без ручного вмешательства. Результаты могут отличаться в зависимости от рыночных условий. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
Подходит для трейдеров, предпочитающих структурированный подход к торговле золотом (XAUUSD) и другими ликвидными инструментами.
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