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Сигналы / MetaTrader 5 / Prime Range Breakout XAUUSD
Mauro Mazzacco

Prime Range Breakout XAUUSD

Mauro Mazzacco
Mauro Mazzacco

Mauro Mazzacco

0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
NextTrade-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
41 (54.66%)
Убыточных трейдов:
34 (45.33%)
Лучший трейд:
1 500.62 USD
Худший трейд:
-1 064.86 USD
Общая прибыль:
21 041.34 USD (94 338 pips)
Общий убыток:
-22 035.62 USD (91 113 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 159.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 491.18 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
44.14%
Макс. загрузка депозита:
1.99%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.17
Длинных трейдов:
30 (40.00%)
Коротких трейдов:
45 (60.00%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-13.26 USD
Средняя прибыль:
513.20 USD
Средний убыток:
-648.11 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-3 708.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 708.82 USD (5)
Прирост в месяц:
-2.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 885.10 USD
Максимальная:
5 859.74 USD (5.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.38% (5 859.74 USD)
По эквити:
0.97% (1 023.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -994
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 500.62 USD
Худший трейд: -1 065 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 159.61 USD
Макс. убыток в серии: -3 708.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NextTrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Prime Range Breakout — это автоматизированная стратегия торговли на пробоях, разработанная для дисциплинированной и системной торговли. Стратегия ориентирована на качественные точки входа и включает расширенные инструменты управления рисками: динамический расчет объема позиции, контроль дневной и общей просадки, цели по капиталу, безубыток, трейлинг-стоп, фильтр новостей и различные методы подтверждения входа.

Сигналы генерируются и сопровождаются полностью автоматически с помощью Prime Range Breakout EA без ручного вмешательства. Результаты могут отличаться в зависимости от рыночных условий. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.

Подходит для трейдеров, предпочитающих структурированный подход к торговле золотом (XAUUSD) и другими ликвидными инструментами.


Нет отзывов
2026.08.07 08:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 17:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 20:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 12:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.24 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 14:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 09:36
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.06.19 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.19 09:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Prime Range Breakout XAUUSD
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
104K
USD
8
100%
75
54%
44%
0.95
-13.26
USD
5%
1:100
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