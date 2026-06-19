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Mauro Mazzacco

Prime Range Breakout XAUUSD

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20 40 60 80
20 40 60 80
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10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +1 500.62 USD
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Prime Range Breakout 是一套自动化突破交易策略，专为纪律化和系统化交易而设计。该策略专注于高质量突破机会，并结合先进的风险管理功能，包括动态仓位管理、每日及总回撤保护、权益目标、保本机制、移动止损、新闻过滤以及多种入场确认方式。

所有信号均由 Prime Range Breakout EA 按照预设规则自动生成和管理，无需人工干预。实际表现会因市场环境而有所不同，历史业绩不代表未来收益。

适合希望以严格风险控制方式交易黄金（XAUUSD）及其他高流动性产品的交易者。


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2026.08.07 08:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 17:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 20:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 20:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 18:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 06:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 12:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.24 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 14:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 09:36
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.06.19 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.19 09:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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