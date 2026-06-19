- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
78
盈利交易:
42 (53.84%)
亏损交易:
36 (46.15%)
最好交易:
1 500.62 USD
最差交易:
-1 064.86 USD
毛利:
21 087.82 USD (94 918 pips)
毛利亏损:
-22 225.29 USD (96 127 pips)
最大连续赢利:
8 (1 159.61 USD)
最大连续盈利:
2 491.18 USD (3)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
45.14%
最大入金加载:
1.99%
最近交易:
34 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.19
长期交易:
31 (39.74%)
短期交易:
47 (60.26%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-14.58 USD
平均利润:
502.09 USD
平均损失:
-617.37 USD
最大连续失误:
5 (-3 708.82 USD)
最大连续亏损:
-3 708.82 USD (5)
每月增长:
-1.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 885.10 USD
最大值:
5 859.74 USD (5.38%)
相对跌幅:
结余:
5.38% (5 859.74 USD)
净值:
0.97% (1 023.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 500.62 USD
最差交易: -1 065 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 159.61 USD
最大连续亏损: -3 708.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NextTrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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适合希望以严格风险控制方式交易黄金（XAUUSD）及其他高流动性产品的交易者。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
8
100%
78
53%
45%
0.94
-14.58
USD
USD
5%
1:100