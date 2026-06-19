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Сигналы / MetaTrader 5 / Ichi20
Chuong Nguyen Hung

Ichi20

Chuong Nguyen Hung
Chuong Nguyen Hung

Chuong Nguyen Hung

0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -14%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
54 (52.94%)
Убыточных трейдов:
48 (47.06%)
Лучший трейд:
24.70 USD
Худший трейд:
-18.94 USD
Общая прибыль:
307.84 USD (275 727 pips)
Общий убыток:
-341.65 USD (104 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (30.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.77 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
30.71%
Макс. загрузка депозита:
29.96%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
52 (50.98%)
Коротких трейдов:
50 (49.02%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.33 USD
Средняя прибыль:
5.70 USD
Средний убыток:
-7.12 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-23.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.32 USD (4)
Прирост в месяц:
-20.55%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.07 USD
Максимальная:
57.92 USD (27.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.72% (57.92 USD)
По эквити:
14.93% (29.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 24
AUDUSD 18
EURUSD 16
USDCHF 11
ETHUSD 9
BTCUSD 9
USDCAD 7
XAUUSD 7
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 23
AUDUSD -84
EURUSD -18
USDCHF 19
ETHUSD -37
BTCUSD -3
USDCAD -23
XAUUSD 88
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 2.8K
AUDUSD -712
EURUSD 98
USDCHF 1K
ETHUSD -6.1K
BTCUSD 165K
USDCAD -357
XAUUSD 8.8K
USDJPY 7
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.70 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +30.42 USD
Макс. убыток в серии: -23.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 2
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
1.53 × 171
ICMarketsSC-MT5-2
1.75 × 4
RoboForex-ECN
2.92 × 12
Top1Group-Live
5.40 × 10
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 131
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.27 × 250
еще 4...
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Нет отзывов
2026.08.04 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 14:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 08:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 20:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 00:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.10 00:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.29 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.22 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 14:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 14:36
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.20 05:50
Share of trading days is too low
2026.06.20 05:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.19 07:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 07:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 07:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.19 07:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ichi20
30 USD в месяц
-14%
0
0
USD
342
USD
8
96%
102
52%
31%
0.90
-0.33
USD
28%
1:500
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