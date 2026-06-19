- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
54 (52.94%)
Убыточных трейдов:
48 (47.06%)
Лучший трейд:
24.70 USD
Худший трейд:
-18.94 USD
Общая прибыль:
307.84 USD (275 727 pips)
Общий убыток:
-341.65 USD (104 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (30.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.77 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
30.71%
Макс. загрузка депозита:
29.96%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
52 (50.98%)
Коротких трейдов:
50 (49.02%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.33 USD
Средняя прибыль:
5.70 USD
Средний убыток:
-7.12 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-23.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.32 USD (4)
Прирост в месяц:
-20.55%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.07 USD
Максимальная:
57.92 USD (27.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.72% (57.92 USD)
По эквити:
14.93% (29.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|24
|AUDUSD
|18
|EURUSD
|16
|USDCHF
|11
|ETHUSD
|9
|BTCUSD
|9
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|7
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|23
|AUDUSD
|-84
|EURUSD
|-18
|USDCHF
|19
|ETHUSD
|-37
|BTCUSD
|-3
|USDCAD
|-23
|XAUUSD
|88
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|2.8K
|AUDUSD
|-712
|EURUSD
|98
|USDCHF
|1K
|ETHUSD
|-6.1K
|BTCUSD
|165K
|USDCAD
|-357
|XAUUSD
|8.8K
|USDJPY
|7
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.70 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +30.42 USD
Макс. убыток в серии: -23.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.53 × 171
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.75 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
Top1Group-Live
|5.40 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 131
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-14%
0
0
USD
USD
342
USD
USD
8
96%
102
52%
31%
0.90
-0.33
USD
USD
28%
1:500