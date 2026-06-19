- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
110
盈利交易:
60 (54.54%)
亏损交易:
50 (45.45%)
最好交易:
24.70 USD
最差交易:
-18.94 USD
毛利:
346.40 USD (276 000 pips)
毛利亏损:
-346.75 USD (104 833 pips)
最大连续赢利:
5 (30.42 USD)
最大连续盈利:
32.77 USD (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
30.71%
最大入金加载:
29.96%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.01
长期交易:
56 (50.91%)
短期交易:
54 (49.09%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.00 USD
平均利润:
5.77 USD
平均损失:
-6.94 USD
最大连续失误:
5 (-23.27 USD)
最大连续亏损:
-39.32 USD (4)
每月增长:
4.07%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
35.07 USD
最大值:
57.92 USD (27.72%)
相对跌幅:
结余:
27.72% (57.92 USD)
净值:
14.93% (29.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|27
|AUDUSD
|20
|EURUSD
|17
|USDCHF
|11
|ETHUSD
|9
|BTCUSD
|9
|USDCAD
|9
|XAUUSD
|7
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|20
|AUDUSD
|-64
|EURUSD
|-8
|USDCHF
|19
|ETHUSD
|-37
|BTCUSD
|-3
|USDCAD
|-17
|XAUUSD
|88
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|2.8K
|AUDUSD
|-575
|EURUSD
|143
|USDCHF
|1K
|ETHUSD
|-6.1K
|BTCUSD
|165K
|USDCAD
|-285
|XAUUSD
|8.8K
|USDJPY
|7
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.70 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +30.42 USD
最大连续亏损: -23.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.53 × 171
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.75 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.27 × 250
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-5%
0
0
USD
USD
376
USD
USD
8
96%
110
54%
31%
0.99
-0.00
USD
USD
28%
1:500