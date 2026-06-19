- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
125
Прибыльных трейдов:
92 (73.60%)
Убыточных трейдов:
33 (26.40%)
Лучший трейд:
118.30 USD
Худший трейд:
-29.59 USD
Общая прибыль:
1 940.88 USD (25 945 pips)
Общий убыток:
-284.29 USD (6 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (141.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
354.91 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
80.03%
Макс. загрузка депозита:
3.10%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
31.40
Длинных трейдов:
56 (44.80%)
Коротких трейдов:
69 (55.20%)
Профит фактор:
6.83
Мат. ожидание:
13.25 USD
Средняя прибыль:
21.10 USD
Средний убыток:
-8.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-43.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.76 USD (3)
Прирост в месяц:
8.19%
Годовой прогноз:
99.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
52.76 USD (0.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.43% (43.43 USD)
По эквити:
3.55% (284.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|48
|EURUSD
|34
|USDCAD
|32
|GBPAUD
|8
|EURJPY
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|587
|EURUSD
|352
|USDCAD
|612
|GBPAUD
|77
|EURJPY
|30
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|5.8K
|EURUSD
|3.1K
|USDCAD
|6.7K
|GBPAUD
|3K
|EURJPY
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +118.30 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +141.67 USD
Макс. убыток в серии: -43.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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|0.00 × 1
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|0.00 × 1
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|0.30 × 67
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VantageInternational-Live 11
|0.49 × 176
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VantageInternational-Demo
|5.70 × 10
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RadexMarkets-Real 6
|6.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|6.75 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|12.35 × 48
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
13
100%
125
73%
80%
6.82
13.25
USD
USD
4%
1:500