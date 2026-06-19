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Сигналы / MetaTrader 4 / Zeus
Charles Joenardi

Zeus

Charles Joenardi
Charles Joenardi

Charles Joenardi

0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 18%
VantageMarkets-Live 11
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
125
Прибыльных трейдов:
92 (73.60%)
Убыточных трейдов:
33 (26.40%)
Лучший трейд:
118.30 USD
Худший трейд:
-29.59 USD
Общая прибыль:
1 940.88 USD (25 945 pips)
Общий убыток:
-284.29 USD (6 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (141.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
354.91 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
80.03%
Макс. загрузка депозита:
3.10%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
31.40
Длинных трейдов:
56 (44.80%)
Коротких трейдов:
69 (55.20%)
Профит фактор:
6.83
Мат. ожидание:
13.25 USD
Средняя прибыль:
21.10 USD
Средний убыток:
-8.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-43.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.76 USD (3)
Прирост в месяц:
8.19%
Годовой прогноз:
99.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
52.76 USD (0.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.43% (43.43 USD)
По эквити:
3.55% (284.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 48
EURUSD 34
USDCAD 32
GBPAUD 8
EURJPY 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 587
EURUSD 352
USDCAD 612
GBPAUD 77
EURJPY 30
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 5.8K
EURUSD 3.1K
USDCAD 6.7K
GBPAUD 3K
EURJPY 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +118.30 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +141.67 USD
Макс. убыток в серии: -43.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

E8Funding-Demo
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.30 × 67
VantageInternational-Live 11
0.49 × 176
VantageInternational-Demo
5.70 × 10
RadexMarkets-Real 6
6.50 × 2
FusionMarkets-Demo
6.75 × 4
RoboForex-ProCent-2
12.35 × 48
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Нет отзывов
2026.07.22 12:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.14 12:16
No swaps are charged
2026.07.14 12:16
No swaps are charged
2026.06.26 12:02
No swaps are charged on the signal account
2026.06.19 07:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zeus
999 USD в месяц
18%
0
0
USD
16K
USD
13
100%
125
73%
80%
6.82
13.25
USD
4%
1:500
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