- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
127
盈利交易:
92 (72.44%)
亏损交易:
35 (27.56%)
最好交易:
118.30 USD
最差交易:
-40.54 USD
毛利:
1 940.88 USD (25 945 pips)
毛利亏损:
-352.33 USD (6 665 pips)
最大连续赢利:
14 (141.67 USD)
最大连续盈利:
354.91 USD (8)
夏普比率:
0.56
交易活动:
81.03%
最大入金加载:
3.10%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
15.46
长期交易:
58 (45.67%)
短期交易:
69 (54.33%)
利润因子:
5.51
预期回报:
12.51 USD
平均利润:
21.10 USD
平均损失:
-10.07 USD
最大连续失误:
5 (-43.43 USD)
最大连续亏损:
-68.04 USD (2)
每月增长:
5.82%
年度预测:
70.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
102.77 USD (0.88%)
相对跌幅:
结余:
0.66% (102.77 USD)
净值:
3.55% (284.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|50
|EURUSD
|34
|USDCAD
|32
|GBPAUD
|8
|EURJPY
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|519
|EURUSD
|352
|USDCAD
|612
|GBPAUD
|77
|EURJPY
|30
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|5.2K
|EURUSD
|3.1K
|USDCAD
|6.7K
|GBPAUD
|3K
|EURJPY
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +118.30 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +141.67 USD
最大连续亏损: -43.43 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
18%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
14
100%
127
72%
81%
5.50
12.51
USD
USD
4%
1:500