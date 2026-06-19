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Сигналы / MetaTrader 5 / Prometheus EA
Evgenii Aksenov

Prometheus EA

Evgenii Aksenov
Evgenii Aksenov

Evgenii Aksenov

4.6 (1011)
🌏 website: https://robomarket.org
17 продуктов 5 сигналов 6 тем 143 комментария
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2026 33%
RoboForex-Pro
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
30 (69.76%)
Убыточных трейдов:
13 (30.23%)
Лучший трейд:
49.97 USD
Худший трейд:
-76.74 USD
Общая прибыль:
479.20 USD (47 906 pips)
Общий убыток:
-325.74 USD (32 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (125.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
125.47 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
15.68%
Макс. загрузка депозита:
3.37%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
24 (55.81%)
Коротких трейдов:
19 (44.19%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
3.57 USD
Средняя прибыль:
15.97 USD
Средний убыток:
-25.06 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-76.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.74 USD (1)
Прирост в месяц:
27.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.38 USD
Максимальная:
119.33 USD (19.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.82% (119.33 USD)
По эквити:
15.39% (89.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 153
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.97 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +125.47 USD
Макс. убыток в серии: -76.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.40 × 10
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.97 × 3097
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
еще 30...
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Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 18:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 02:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.07.22 11:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.26 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 05:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.06.19 05:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.19 05:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Prometheus EA
45 USD в месяц
33%
0
0
USD
541
USD
8
100%
43
69%
16%
1.47
3.57
USD
20%
1:500
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