- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
30 (69.76%)
Убыточных трейдов:
13 (30.23%)
Лучший трейд:
49.97 USD
Худший трейд:
-76.74 USD
Общая прибыль:
479.20 USD (47 906 pips)
Общий убыток:
-325.74 USD (32 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (125.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
125.47 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
15.68%
Макс. загрузка депозита:
3.37%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
24 (55.81%)
Коротких трейдов:
19 (44.19%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
3.57 USD
Средняя прибыль:
15.97 USD
Средний убыток:
-25.06 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-76.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.74 USD (1)
Прирост в месяц:
27.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.38 USD
Максимальная:
119.33 USD (19.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.82% (119.33 USD)
По эквити:
15.39% (89.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|153
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.97 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +125.47 USD
Макс. убыток в серии: -76.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 3097
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
541
USD
USD
8
100%
43
69%
16%
1.47
3.57
USD
USD
20%
1:500