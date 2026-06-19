- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
30 (66.66%)
亏损交易:
15 (33.33%)
最好交易:
49.97 USD
最差交易:
-76.74 USD
毛利:
479.20 USD (47 906 pips)
毛利亏损:
-376.58 USD (37 649 pips)
最大连续赢利:
10 (125.47 USD)
最大连续盈利:
125.47 USD (10)
夏普比率:
0.12
交易活动:
15.68%
最大入金加载:
3.37%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.86
长期交易:
26 (57.78%)
短期交易:
19 (42.22%)
利润因子:
1.27
预期回报:
2.28 USD
平均利润:
15.97 USD
平均损失:
-25.11 USD
最大连续失误:
3 (-76.61 USD)
最大连续亏损:
-76.74 USD (1)
每月增长:
10.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.38 USD
最大值:
119.33 USD (19.82%)
相对跌幅:
结余:
19.82% (119.33 USD)
净值:
15.39% (89.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|103
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.97 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +125.47 USD
最大连续亏损: -76.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 3097
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月45 USD
20%
0
0
USD
USD
490
USD
USD
8
100%
45
66%
16%
1.27
2.28
USD
USD
20%
1:500