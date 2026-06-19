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Pongsaporn Chutidaralux

Lightyear Project 1

Pongsaporn Chutidaralux
Pongsaporn Chutidaralux

Pongsaporn Chutidaralux

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0 отзывов
185 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -12%
PhillipNova-Server
1:1
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 100
Прибыльных трейдов:
1 578 (75.14%)
Убыточных трейдов:
522 (24.86%)
Лучший трейд:
451.05 USD
Худший трейд:
-385.44 USD
Общая прибыль:
7 927.97 USD (589 325 pips)
Общий убыток:
-8 872.58 USD (863 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (95.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 406.85 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
15.34%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.16
Длинных трейдов:
1 788 (85.14%)
Коротких трейдов:
312 (14.86%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.45 USD
Средняя прибыль:
5.02 USD
Средний убыток:
-17.00 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-5 117.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 117.20 USD (31)
Прирост в месяц:
0.34%
Годовой прогноз:
4.84%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 243.00 USD
Максимальная:
6 006.57 USD (43.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.68% (6 006.57 USD)
По эквити:
4.31% (488.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SPX500 1072
USDCAD 486
EURUSD 316
EURCAD 115
USDCHF 63
EURCHF 27
XAUUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SPX500 -2.3K
USDCAD 1.1K
EURUSD 403
EURCAD 280
USDCHF 69
EURCHF 46
XAUUSD -470
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SPX500 4.7K
USDCAD 116K
EURUSD 36K
EURCAD 14K
USDCHF 7.6K
EURCHF 4.2K
XAUUSD -456K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +451.05 USD
Худший трейд: -385 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 31
Макс. прибыль в серии: +95.04 USD
Макс. убыток в серии: -5 117.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PhillipNova-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lightyear Project 1
30 USD в месяц
-12%
0
0
USD
11K
USD
185
95%
2 100
75%
100%
0.89
-0.45
USD
44%
1:1
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