- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 100
Прибыльных трейдов:
1 578 (75.14%)
Убыточных трейдов:
522 (24.86%)
Лучший трейд:
451.05 USD
Худший трейд:
-385.44 USD
Общая прибыль:
7 927.97 USD (589 325 pips)
Общий убыток:
-8 872.58 USD (863 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (95.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 406.85 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
15.34%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.16
Длинных трейдов:
1 788 (85.14%)
Коротких трейдов:
312 (14.86%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.45 USD
Средняя прибыль:
5.02 USD
Средний убыток:
-17.00 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-5 117.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 117.20 USD (31)
Прирост в месяц:
0.34%
Годовой прогноз:
4.84%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 243.00 USD
Максимальная:
6 006.57 USD (43.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.68% (6 006.57 USD)
По эквити:
4.31% (488.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SPX500
|1072
|USDCAD
|486
|EURUSD
|316
|EURCAD
|115
|USDCHF
|63
|EURCHF
|27
|XAUUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SPX500
|-2.3K
|USDCAD
|1.1K
|EURUSD
|403
|EURCAD
|280
|USDCHF
|69
|EURCHF
|46
|XAUUSD
|-470
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SPX500
|4.7K
|USDCAD
|116K
|EURUSD
|36K
|EURCAD
|14K
|USDCHF
|7.6K
|EURCHF
|4.2K
|XAUUSD
|-456K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +451.05 USD
Худший трейд: -385 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 31
Макс. прибыль в серии: +95.04 USD
Макс. убыток в серии: -5 117.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PhillipNova-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
185
95%
2 100
75%
100%
0.89
-0.45
USD
USD
44%
1:1