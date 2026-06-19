- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 100
盈利交易:
1 578 (75.14%)
亏损交易:
522 (24.86%)
最好交易:
451.05 USD
最差交易:
-385.44 USD
毛利:
7 927.97 USD (589 325 pips)
毛利亏损:
-8 872.58 USD (863 432 pips)
最大连续赢利:
32 (95.04 USD)
最大连续盈利:
1 406.85 USD (9)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.08%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.16
长期交易:
1 788 (85.14%)
短期交易:
312 (14.86%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.45 USD
平均利润:
5.02 USD
平均损失:
-17.00 USD
最大连续失误:
31 (-5 117.20 USD)
最大连续亏损:
-5 117.20 USD (31)
每月增长:
0.34%
年度预测:
4.84%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
2 243.00 USD
最大值:
6 006.57 USD (43.67%)
相对跌幅:
结余:
43.68% (6 006.57 USD)
净值:
4.75% (538.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SPX500
|1072
|USDCAD
|486
|EURUSD
|316
|EURCAD
|115
|USDCHF
|63
|EURCHF
|27
|XAUUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SPX500
|-2.3K
|USDCAD
|1.1K
|EURUSD
|403
|EURCAD
|280
|USDCHF
|69
|EURCHF
|46
|XAUUSD
|-470
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SPX500
|4.7K
|USDCAD
|116K
|EURUSD
|36K
|EURCAD
|14K
|USDCHF
|7.6K
|EURCHF
|4.2K
|XAUUSD
|-456K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +451.05 USD
最差交易: -385 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 31
最大连续盈利: +95.04 USD
最大连续亏损: -5 117.20 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-12%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
185
95%
2 100
75%
100%
0.89
-0.45
USD
USD
44%
1:1