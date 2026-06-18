- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
323
Прибыльных трейдов:
303 (93.80%)
Убыточных трейдов:
20 (6.19%)
Лучший трейд:
5 055.86 USD
Худший трейд:
-4 872.56 USD
Общая прибыль:
39 048.65 USD (32 260 pips)
Общий убыток:
-15 564.38 USD (14 257 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (2 167.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 055.86 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
90.88%
Макс. загрузка депозита:
2.63%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.82
Длинных трейдов:
157 (48.61%)
Коротких трейдов:
166 (51.39%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
72.71 USD
Средняя прибыль:
128.87 USD
Средний убыток:
-778.22 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4 872.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 872.56 USD (1)
Прирост в месяц:
3.23%
Годовой прогноз:
39.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 872.56 USD (7.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.63% (4 872.56 USD)
По эквити:
5.60% (3 912.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|323
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADxx
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADxx
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 055.86 USD
Худший трейд: -4 873 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 167.99 USD
Макс. убыток в серии: -4 872.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Candle Day
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
73K
USD
USD
64
100%
323
93%
91%
2.50
72.71
USD
USD
8%
1:500