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Сигналы / MetaTrader 4 / CANDLE DAY UPSIZE 4XC
Luiz Felipe De Oliveira Caldas

CANDLE DAY UPSIZE 4XC

Luiz Felipe De Oliveira Caldas
Luiz Felipe De Oliveira Caldas

Luiz Felipe De Oliveira Caldas

3 (2)
7 продуктов 2 сигнала 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 47%
4xCube-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
323
Прибыльных трейдов:
303 (93.80%)
Убыточных трейдов:
20 (6.19%)
Лучший трейд:
5 055.86 USD
Худший трейд:
-4 872.56 USD
Общая прибыль:
39 048.65 USD (32 260 pips)
Общий убыток:
-15 564.38 USD (14 257 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (2 167.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 055.86 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
90.88%
Макс. загрузка депозита:
2.63%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.82
Длинных трейдов:
157 (48.61%)
Коротких трейдов:
166 (51.39%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
72.71 USD
Средняя прибыль:
128.87 USD
Средний убыток:
-778.22 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4 872.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 872.56 USD (1)
Прирост в месяц:
3.23%
Годовой прогноз:
39.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 872.56 USD (7.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.63% (4 872.56 USD)
По эквити:
5.60% (3 912.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADxx 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADxx 23K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADxx 19K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 055.86 USD
Худший трейд: -4 873 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 167.99 USD
Макс. убыток в серии: -4 872.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Candle Day
Нет отзывов
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CANDLE DAY UPSIZE 4XC
300 USD в месяц
47%
0
0
USD
73K
USD
64
100%
323
93%
91%
2.50
72.71
USD
8%
1:500
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