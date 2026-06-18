- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
325
盈利交易:
305 (93.84%)
亏损交易:
20 (6.15%)
最好交易:
5 055.86 USD
最差交易:
-4 872.56 USD
毛利:
39 233.12 USD (32 435 pips)
毛利亏损:
-15 564.38 USD (14 257 pips)
最大连续赢利:
30 (2 167.99 USD)
最大连续盈利:
5 055.86 USD (1)
夏普比率:
0.15
交易活动:
87.69%
最大入金加载:
2.63%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.86
长期交易:
159 (48.92%)
短期交易:
166 (51.08%)
利润因子:
2.52
预期回报:
72.83 USD
平均利润:
128.63 USD
平均损失:
-778.22 USD
最大连续失误:
1 (-4 872.56 USD)
最大连续亏损:
-4 872.56 USD (1)
每月增长:
3.35%
年度预测:
40.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4 872.56 USD (7.63%)
相对跌幅:
结余:
7.63% (4 872.56 USD)
净值:
5.60% (3 912.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|325
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADxx
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADxx
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 055.86 USD
最差交易: -4 873 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2 167.99 USD
最大连续亏损: -4 872.56 USD
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无数据
Candle Day
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
47%
0
0
USD
USD
74K
USD
USD
64
100%
325
93%
88%
2.52
72.83
USD
USD
8%
1:500