- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
11 (52.38%)
Убыточных трейдов:
10 (47.62%)
Лучший трейд:
3.39 EUR
Худший трейд:
-8.03 EUR
Общая прибыль:
13.59 EUR (1 305 pips)
Общий убыток:
-17.85 EUR (1 622 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (2.90 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3.87 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
80.06%
Макс. загрузка депозита:
0.83%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
15 (71.43%)
Коротких трейдов:
6 (28.57%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-0.20 EUR
Средняя прибыль:
1.24 EUR
Средний убыток:
-1.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.02 EUR)
Макс. убыток в серии:
-9.02 EUR (3)
Прирост в месяц:
-2.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.74 EUR
Максимальная:
9.59 EUR (1.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.78% (9.59 EUR)
По эквити:
3.30% (8.33 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCHF
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCHF
|-5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCHF
|-313
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.39 EUR
Худший трейд: -8 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2.90 EUR
Макс. убыток в серии: -9.02 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.10 × 10
|
Tickmill-Live09
|0.38 × 8
|
XMGlobal-Real 41
|0.50 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.65 × 81
|
ICMarketsSC-Live10
|1.33 × 6
|
RoboForex-ECN-3
|3.00 × 4
|
Axi.SVG-US10-Live
|3.00 × 4
|
HFMarketsSA-Live Server 4
|3.88 × 8
|
RoboForex-Pro-2
|4.93 × 15
|
RoboForex-ProCent-7
|5.93 × 14
|
RoboForex-ProCent-5
|6.93 × 45
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This strategy is built with AI, every day there will be max 2 operations with stop loss and take profits. Drawdown is set to be around max 7%, use the same broker to get the best of copying.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
246
EUR
EUR
4
100%
21
52%
80%
0.76
-0.20
EUR
EUR
4%
1:500