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Сигналы / MetaTrader 4 / Thaiger
Alessandro Graziano

Thaiger

Alessandro Graziano
Alessandro Graziano

Alessandro Graziano

0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -2%
Tickmill-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
11 (52.38%)
Убыточных трейдов:
10 (47.62%)
Лучший трейд:
3.39 EUR
Худший трейд:
-8.03 EUR
Общая прибыль:
13.59 EUR (1 305 pips)
Общий убыток:
-17.85 EUR (1 622 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (2.90 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3.87 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
80.06%
Макс. загрузка депозита:
0.83%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
15 (71.43%)
Коротких трейдов:
6 (28.57%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-0.20 EUR
Средняя прибыль:
1.24 EUR
Средний убыток:
-1.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.02 EUR)
Макс. убыток в серии:
-9.02 EUR (3)
Прирост в месяц:
-2.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.74 EUR
Максимальная:
9.59 EUR (1.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.78% (9.59 EUR)
По эквити:
3.30% (8.33 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCHF 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCHF -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCHF -313
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.39 EUR
Худший трейд: -8 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2.90 EUR
Макс. убыток в серии: -9.02 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 11
Pepperstone-Edge11
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.10 × 10
Tickmill-Live09
0.38 × 8
XMGlobal-Real 41
0.50 × 6
TickmillUK-Live03
0.65 × 81
ICMarketsSC-Live10
1.33 × 6
RoboForex-ECN-3
3.00 × 4
Axi.SVG-US10-Live
3.00 × 4
HFMarketsSA-Live Server 4
3.88 × 8
RoboForex-Pro-2
4.93 × 15
RoboForex-ProCent-7
5.93 × 14
RoboForex-ProCent-5
6.93 × 45
еще 9...
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This strategy is built with AI, every day there will be max 2 operations with stop loss and take profits. Drawdown is set to be around max 7%, use the same broker to get the best of copying.
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Нет отзывов
2026.07.24 08:33
Share of trading days is too low
2026.07.24 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.24 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.24 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 08:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 08:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 08:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.18 08:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.18 08:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Thaiger
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
246
EUR
4
100%
21
52%
80%
0.76
-0.20
EUR
4%
1:500
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