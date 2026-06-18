Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live16 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 4 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 11 Pepperstone-Edge11 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 4 Exness-Real18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 2 Tickmill-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 Axi-US02-Live 0.10 × 10 Tickmill-Live09 0.38 × 8 XMGlobal-Real 41 0.50 × 6 TickmillUK-Live03 0.65 × 81 ICMarketsSC-Live10 1.33 × 6 RoboForex-ECN-3 3.00 × 4 Axi.SVG-US10-Live 3.00 × 4 HFMarketsSA-Live Server 4 3.88 × 8 RoboForex-Pro-2 4.93 × 15 RoboForex-ProCent-7 5.93 × 14 RoboForex-ProCent-5 6.93 × 45 еще 9... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика