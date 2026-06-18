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信号 / MetaTrader 4 / Thaiger
Alessandro Graziano

Thaiger

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交易:
23
盈利交易:
13 (56.52%)
亏损交易:
10 (43.48%)
最好交易:
3.39 EUR
最差交易:
-8.03 EUR
毛利:
14.38 EUR (1 386 pips)
毛利亏损:
-17.85 EUR (1 622 pips)
最大连续赢利:
4 (2.90 EUR)
最大连续盈利:
3.87 EUR (2)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
81.23%
最大入金加载:
0.83%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
23 小时
采收率:
-0.36
长期交易:
17 (73.91%)
短期交易:
6 (26.09%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-0.15 EUR
平均利润:
1.11 EUR
平均损失:
-1.79 EUR
最大连续失误:
3 (-9.02 EUR)
最大连续亏损:
-9.02 EUR (3)
每月增长:
-1.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.74 EUR
最大值:
9.59 EUR (1.90%)
相对跌幅:
结余:
3.78% (9.59 EUR)
净值:
3.30% (8.33 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCHF 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCHF -4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCHF -232
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
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最好交易: +3.39 EUR
最差交易: -8 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2.90 EUR
最大连续亏损: -9.02 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 11
Pepperstone-Edge11
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.10 × 10
Tickmill-Live09
0.38 × 8
XMGlobal-Real 41
0.50 × 6
TickmillUK-Live03
0.65 × 81
ICMarketsSC-Live10
1.33 × 6
RoboForex-ECN-3
3.00 × 4
Axi.SVG-US10-Live
3.00 × 4
HFMarketsSA-Live Server 4
3.88 × 8
RoboForex-Pro-2
4.93 × 15
RoboForex-ProCent-7
5.93 × 14
RoboForex-ProCent-5
6.93 × 45
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This strategy is built with AI, every day there will be max 2 operations with stop loss and take profits. Drawdown is set to be around max 7%, use the same broker to get the best of copying.
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没有评论
2026.07.24 08:33
Share of trading days is too low
2026.07.24 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.24 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.24 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 08:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 08:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 08:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.18 08:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.18 08:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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EUR
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