- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
13 (56.52%)
亏损交易:
10 (43.48%)
最好交易:
3.39 EUR
最差交易:
-8.03 EUR
毛利:
14.38 EUR (1 386 pips)
毛利亏损:
-17.85 EUR (1 622 pips)
最大连续赢利:
4 (2.90 EUR)
最大连续盈利:
3.87 EUR (2)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
81.23%
最大入金加载:
0.83%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
23 小时
采收率:
-0.36
长期交易:
17 (73.91%)
短期交易:
6 (26.09%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-0.15 EUR
平均利润:
1.11 EUR
平均损失:
-1.79 EUR
最大连续失误:
3 (-9.02 EUR)
最大连续亏损:
-9.02 EUR (3)
每月增长:
-1.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.74 EUR
最大值:
9.59 EUR (1.90%)
相对跌幅:
结余:
3.78% (9.59 EUR)
净值:
3.30% (8.33 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCHF
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCHF
|-4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCHF
|-232
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.39 EUR
最差交易: -8 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2.90 EUR
最大连续亏损: -9.02 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.10 × 10
|
Tickmill-Live09
|0.38 × 8
|
XMGlobal-Real 41
|0.50 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.65 × 81
|
ICMarketsSC-Live10
|1.33 × 6
|
RoboForex-ECN-3
|3.00 × 4
|
Axi.SVG-US10-Live
|3.00 × 4
|
HFMarketsSA-Live Server 4
|3.88 × 8
|
RoboForex-Pro-2
|4.93 × 15
|
RoboForex-ProCent-7
|5.93 × 14
|
RoboForex-ProCent-5
|6.93 × 45
This strategy is built with AI, every day there will be max 2 operations with stop loss and take profits. Drawdown is set to be around max 7%, use the same broker to get the best of copying.
If you want to support my work, ask me for a referral.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
247
EUR
EUR
5
100%
23
56%
81%
0.80
-0.15
EUR
EUR
4%
1:500