- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
55 (45.08%)
Убыточных трейдов:
67 (54.92%)
Лучший трейд:
547.80 USD
Худший трейд:
-560.10 USD
Общая прибыль:
23 061.60 USD (230 218 pips)
Общий убыток:
-20 981.33 USD (205 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3 598.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 598.30 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
80.02%
Макс. загрузка депозита:
2.98%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
69 (56.56%)
Коротких трейдов:
53 (43.44%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
17.05 USD
Средняя прибыль:
419.30 USD
Средний убыток:
-313.15 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 596.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 596.00 USD (8)
Прирост в месяц:
3.62%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 791.73 USD
Максимальная:
6 195.03 USD (114.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.61% (6 195.03 USD)
По эквити:
2.30% (902.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|25K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +547.80 USD
Худший трейд: -560 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +3 598.30 USD
Макс. убыток в серии: -2 596.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
42K
USD
USD
8
99%
122
45%
80%
1.09
17.05
USD
USD
15%
1:200