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Сигналы / MetaTrader 4 / Mr Asura
Johan

Mr Asura

Johan
Johan

Johan

I’m EA, an EA active trader focused on XAUUSD and major forex pairs.
My trading is manual, transparent, and risk-controlled — no bots, no hype.
Each position is managed with 2–5% Portfolio risk (total exposure),targeting steady, compounding growth.
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
55 (45.08%)
Убыточных трейдов:
67 (54.92%)
Лучший трейд:
547.80 USD
Худший трейд:
-560.10 USD
Общая прибыль:
23 061.60 USD (230 218 pips)
Общий убыток:
-20 981.33 USD (205 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3 598.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 598.30 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
80.02%
Макс. загрузка депозита:
2.98%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
69 (56.56%)
Коротких трейдов:
53 (43.44%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
17.05 USD
Средняя прибыль:
419.30 USD
Средний убыток:
-313.15 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 596.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 596.00 USD (8)
Прирост в месяц:
3.62%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 791.73 USD
Максимальная:
6 195.03 USD (114.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.61% (6 195.03 USD)
По эквити:
2.30% (902.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 122
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 25K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +547.80 USD
Худший трейд: -560 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +3 598.30 USD
Макс. убыток в серии: -2 596.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 209...
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Нет отзывов
2026.08.10 19:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 01:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 16:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 08:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 22:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 13:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.23 11:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.23 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 01:30
Share of trading days is too low
2026.06.19 01:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.19 00:30
Share of trading days is too low
2026.06.19 00:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.18 08:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 08:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 08:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.18 08:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mr Asura
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
42K
USD
8
99%
122
45%
80%
1.09
17.05
USD
15%
1:200
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