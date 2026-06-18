- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
132
盈利交易:
58 (43.93%)
亏损交易:
74 (56.06%)
最好交易:
547.80 USD
最差交易:
-560.10 USD
毛利:
24 355.60 USD (243 218 pips)
毛利亏损:
-22 949.53 USD (225 236 pips)
最大连续赢利:
9 (3 598.30 USD)
最大连续盈利:
3 598.30 USD (9)
夏普比率:
0.10
交易活动:
81.04%
最大入金加载:
2.98%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.23
长期交易:
79 (59.85%)
短期交易:
53 (40.15%)
利润因子:
1.06
预期回报:
10.65 USD
平均利润:
419.92 USD
平均损失:
-310.13 USD
最大连续失误:
8 (-2 596.00 USD)
最大连续亏损:
-2 596.00 USD (8)
每月增长:
3.26%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3 791.73 USD
最大值:
6 195.03 USD (114.65%)
相对跌幅:
结余:
14.61% (6 195.03 USD)
净值:
2.30% (902.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +547.80 USD
最差交易: -560 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +3 598.30 USD
最大连续亏损: -2 596.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
8
99%
132
43%
81%
1.06
10.65
USD
USD
15%
1:200