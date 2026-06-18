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Сигналы / MetaTrader 5 / WisdUni Capital
Van Lam Thai

WisdUni Capital

Van Lam Thai
Van Lam Thai

Van Lam Thai

0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 31%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
75 (53.95%)
Убыточных трейдов:
64 (46.04%)
Лучший трейд:
346.40 USD
Худший трейд:
-35.22 USD
Общая прибыль:
1 423.55 USD (177 013 pips)
Общий убыток:
-563.67 USD (271 483 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (186.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
459.60 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
38.07%
Макс. загрузка депозита:
22.27%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
5.18
Длинных трейдов:
82 (58.99%)
Коротких трейдов:
57 (41.01%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
6.19 USD
Средняя прибыль:
18.98 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-123.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-123.62 USD (18)
Прирост в месяц:
7.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
166.03 USD (15.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.97% (166.53 USD)
По эквити:
19.77% (137.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 77
USDCAD 18
EURUSD 10
BTCUSD 9
NZDUSD 8
GBPUSD 5
AUDUSD 5
EURAUD 4
US30 2
NAS100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 925
USDCAD -3
EURUSD -19
BTCUSD -36
NZDUSD -3
GBPUSD 22
AUDUSD 29
EURAUD -15
US30 -6
NAS100 -35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 42K
USDCAD 98
EURUSD -299
BTCUSD -134K
NZDUSD 3
GBPUSD 2.2K
AUDUSD 704
EURAUD -1K
US30 -570
NAS100 -3.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +346.40 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +186.83 USD
Макс. убыток в серии: -123.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GlobalPrime-Trade
0.00 × 1
Elev8-Real2
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
PepperstoneKE-MT5-Live01
0.00 × 1
DerivSVG-Server-02
0.00 × 1
TradeSmart-Server01
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server-03
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 4
Traderscale-Trade
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live03
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.14 × 7
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Exness-MT5Real3
0.85 × 388
еще 110...
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WisdUni Capital
Нет отзывов
2026.07.20 02:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 06:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.02 01:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.19 03:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 02:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 01:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2026.06.19 01:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.19 01:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 07:18
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.06.18 07:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.18 07:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WisdUni Capital
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
885
USD
8
0%
139
53%
38%
2.52
6.19
USD
20%
1:200
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