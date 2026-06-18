- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
75 (53.95%)
Убыточных трейдов:
64 (46.04%)
Лучший трейд:
346.40 USD
Худший трейд:
-35.22 USD
Общая прибыль:
1 423.55 USD (177 013 pips)
Общий убыток:
-563.67 USD (271 483 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (186.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
459.60 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
38.07%
Макс. загрузка депозита:
22.27%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
5.18
Длинных трейдов:
82 (58.99%)
Коротких трейдов:
57 (41.01%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
6.19 USD
Средняя прибыль:
18.98 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-123.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-123.62 USD (18)
Прирост в месяц:
7.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
166.03 USD (15.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.97% (166.53 USD)
По эквити:
19.77% (137.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|USDCAD
|18
|EURUSD
|10
|BTCUSD
|9
|NZDUSD
|8
|GBPUSD
|5
|AUDUSD
|5
|EURAUD
|4
|US30
|2
|NAS100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|925
|USDCAD
|-3
|EURUSD
|-19
|BTCUSD
|-36
|NZDUSD
|-3
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|29
|EURAUD
|-15
|US30
|-6
|NAS100
|-35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|42K
|USDCAD
|98
|EURUSD
|-299
|BTCUSD
|-134K
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|2.2K
|AUDUSD
|704
|EURAUD
|-1K
|US30
|-570
|NAS100
|-3.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +346.40 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +186.83 USD
Макс. убыток в серии: -123.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GlobalPrime-Trade
|0.00 × 1
|
Elev8-Real2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
PepperstoneKE-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-02
|0.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 4
|
Traderscale-Trade
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live03
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.14 × 7
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 388
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WisdUni Capital
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
885
USD
USD
8
0%
139
53%
38%
2.52
6.19
USD
USD
20%
1:200