Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GlobalPrime-Trade 0.00 × 1 Elev8-Real2 0.00 × 1 FXCC1-Trade 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 7 0.00 × 1 PepperstoneKE-MT5-Live01 0.00 × 1 DerivSVG-Server-02 0.00 × 1 TradeSmart-Server01 0.00 × 1 ACYSecurities-Live 0.00 × 1 DerivSVG-Server-03 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 4 Traderscale-Trade 0.00 × 1 FxPro-MT5 Live03 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 VantageInternational-Live 13 0.00 × 2 Exness-MT5Real28 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 2 OxSecurities-Live 0.14 × 7 ICMarketsEU-MT5 0.23 × 35 FPMarkets-Live 0.42 × 309 PacificUnionLLC-Live 0.48 × 46 DooTechnology-Live 0.54 × 26 FXPIG-Server 0.60 × 200 ICMarketsEU-MT5-2 0.74 × 27 Exness-MT5Real3 0.85 × 388 еще 110... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика