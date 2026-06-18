- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
173
盈利交易:
89 (51.44%)
亏损交易:
84 (48.55%)
最好交易:
346.40 USD
最差交易:
-35.22 USD
毛利:
1 528.71 USD (182 757 pips)
毛利亏损:
-820.38 USD (412 829 pips)
最大连续赢利:
10 (186.83 USD)
最大连续盈利:
459.60 USD (2)
夏普比率:
0.17
交易活动:
39.10%
最大入金加载:
22.27%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
43
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.29
长期交易:
100 (57.80%)
短期交易:
73 (42.20%)
利润因子:
1.86
预期回报:
4.09 USD
平均利润:
17.18 USD
平均损失:
-9.77 USD
最大连续失误:
18 (-123.62 USD)
最大连续亏损:
-136.50 USD (6)
每月增长:
-9.23%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
308.84 USD (29.63%)
相对跌幅:
结余:
29.60% (308.66 USD)
净值:
19.77% (137.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|USDCAD
|18
|BTCUSD
|11
|EURUSD
|10
|NZDUSD
|8
|GBPUSD
|5
|AUDUSD
|5
|EURAUD
|4
|USDCHF
|4
|US30
|2
|GBPAUD
|2
|NAS100
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|777
|USDCAD
|-3
|BTCUSD
|-97
|EURUSD
|-19
|NZDUSD
|-3
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|29
|EURAUD
|-15
|USDCHF
|41
|US30
|-6
|GBPAUD
|17
|NAS100
|-35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|28K
|USDCAD
|98
|BTCUSD
|-256K
|EURUSD
|-299
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|2.2K
|AUDUSD
|704
|EURAUD
|-1K
|USDCHF
|655
|US30
|-570
|GBPAUD
|509
|NAS100
|-3.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +346.40 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +186.83 USD
最大连续亏损: -123.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PepperstoneKE-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 4
|
Traderscale-Trade
|0.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-02
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live03
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Trade
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Elev8-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.14 × 7
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Exness-MT5Real3
|0.84 × 392
WisdUni Capital
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
733
USD
USD
9
0%
173
51%
39%
1.86
4.09
USD
USD
30%
1:200