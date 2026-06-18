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Van Lam Thai

WisdUni Capital

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173
盈利交易:
89 (51.44%)
亏损交易:
84 (48.55%)
最好交易:
346.40 USD
最差交易:
-35.22 USD
毛利:
1 528.71 USD (182 757 pips)
毛利亏损:
-820.38 USD (412 829 pips)
最大连续赢利:
10 (186.83 USD)
最大连续盈利:
459.60 USD (2)
夏普比率:
0.17
交易活动:
39.10%
最大入金加载:
22.27%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
43
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.29
长期交易:
100 (57.80%)
短期交易:
73 (42.20%)
利润因子:
1.86
预期回报:
4.09 USD
平均利润:
17.18 USD
平均损失:
-9.77 USD
最大连续失误:
18 (-123.62 USD)
最大连续亏损:
-136.50 USD (6)
每月增长:
-9.23%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
308.84 USD (29.63%)
相对跌幅:
结余:
29.60% (308.66 USD)
净值:
19.77% (137.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 103
USDCAD 18
BTCUSD 11
EURUSD 10
NZDUSD 8
GBPUSD 5
AUDUSD 5
EURAUD 4
USDCHF 4
US30 2
GBPAUD 2
NAS100 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 777
USDCAD -3
BTCUSD -97
EURUSD -19
NZDUSD -3
GBPUSD 22
AUDUSD 29
EURAUD -15
USDCHF 41
US30 -6
GBPAUD 17
NAS100 -35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 28K
USDCAD 98
BTCUSD -256K
EURUSD -299
NZDUSD 3
GBPUSD 2.2K
AUDUSD 704
EURAUD -1K
USDCHF 655
US30 -570
GBPAUD 509
NAS100 -3.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +346.40 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +186.83 USD
最大连续亏损: -123.62 USD

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Traderscale-Trade
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TradeSmart-Server01
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DerivSVG-Server-02
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FxPro-MT5 Live03
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
DerivSVG-Server-03
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
GlobalPrime-Trade
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 1
Elev8-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.14 × 7
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Exness-MT5Real3
0.84 × 392
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WisdUni Capital
没有评论
2026.07.20 02:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 06:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.02 01:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.19 03:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 02:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 01:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2026.06.19 01:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.19 01:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 07:18
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.06.18 07:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.18 07:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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