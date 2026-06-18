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Сигналы / MetaTrader 4 / Gold ReverSal R250 ECM
Quan Hui Guo

Gold ReverSal R250 ECM

Quan Hui Guo
Quan Hui Guo

Quan Hui Guo

本人是一个自由交易员，欢迎指导。
2 темы
0 отзывов
Надежность
10 недель
1 / 864 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 220%
ECMarkets-Live02
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
291
Прибыльных трейдов:
230 (79.03%)
Убыточных трейдов:
61 (20.96%)
Лучший трейд:
29.48 USD
Худший трейд:
-18.92 USD
Общая прибыль:
880.17 USD (75 470 pips)
Общий убыток:
-439.44 USD (43 622 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (41.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.33 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
5.50%
Макс. загрузка депозита:
18.13%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
13.96
Длинных трейдов:
136 (46.74%)
Коротких трейдов:
155 (53.26%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
1.51 USD
Средняя прибыль:
3.83 USD
Средний убыток:
-7.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-31.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.09 USD (3)
Прирост в месяц:
48.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
31.58 USD (8.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.06% (31.58 USD)
По эквити:
32.60% (90.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 291
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 441
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.48 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +41.33 USD
Макс. убыток в серии: -31.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

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投资有风险，入市需谨慎！
Нет отзывов
2026.08.10 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 16:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.21 23:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.21 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 05:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold ReverSal R250 ECM
30 USD в месяц
220%
1
864
USD
641
USD
10
100%
291
79%
5%
2.00
1.51
USD
33%
1:500
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