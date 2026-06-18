- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
291
Прибыльных трейдов:
230 (79.03%)
Убыточных трейдов:
61 (20.96%)
Лучший трейд:
29.48 USD
Худший трейд:
-18.92 USD
Общая прибыль:
880.17 USD (75 470 pips)
Общий убыток:
-439.44 USD (43 622 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (41.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.33 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
5.50%
Макс. загрузка депозита:
18.13%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
13.96
Длинных трейдов:
136 (46.74%)
Коротких трейдов:
155 (53.26%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
1.51 USD
Средняя прибыль:
3.83 USD
Средний убыток:
-7.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-31.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.09 USD (3)
Прирост в месяц:
48.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
31.58 USD (8.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.06% (31.58 USD)
По эквити:
32.60% (90.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|291
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|441
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.48 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +41.33 USD
Макс. убыток в серии: -31.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
投资有风险，入市需谨慎！
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
220%
1
864
USD
USD
641
USD
USD
10
100%
291
79%
5%
2.00
1.51
USD
USD
33%
1:500