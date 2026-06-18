- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
301
盈利交易:
236 (78.40%)
亏损交易:
65 (21.59%)
最好交易:
29.48 USD
最差交易:
-18.92 USD
毛利:
938.46 USD (78 889 pips)
毛利亏损:
-486.42 USD (48 306 pips)
最大连续赢利:
15 (41.33 USD)
最大连续盈利:
41.33 USD (15)
夏普比率:
0.23
交易活动:
5.50%
最大入金加载:
18.13%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
14.31
长期交易:
141 (46.84%)
短期交易:
160 (53.16%)
利润因子:
1.93
预期回报:
1.50 USD
平均利润:
3.98 USD
平均损失:
-7.48 USD
最大连续失误:
3 (-31.09 USD)
最大连续亏损:
-31.09 USD (3)
每月增长:
45.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
31.58 USD (8.06%)
相对跌幅:
结余:
8.06% (31.58 USD)
净值:
32.60% (90.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|452
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.48 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +41.33 USD
最大连续亏损: -31.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
226%
0
0
USD
USD
652
USD
USD
10
100%
301
78%
5%
1.92
1.50
USD
USD
33%
1:500