- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
155 (88.06%)
Убыточных трейдов:
21 (11.93%)
Лучший трейд:
63 020.00 USD
Худший трейд:
-16 860.00 USD
Общая прибыль:
1 010 410.15 USD (75 894 pips)
Общий убыток:
-209 886.20 USD (18 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (222 980.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
222 980.00 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
30.08%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
25.24
Длинных трейдов:
92 (52.27%)
Коротких трейдов:
84 (47.73%)
Профит фактор:
4.81
Мат. ожидание:
4 548.43 USD
Средняя прибыль:
6 518.78 USD
Средний убыток:
-9 994.58 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-26 182.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-26 182.00 USD (2)
Прирост в месяц:
15.36%
Годовой прогноз:
186.33%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
31 712.00 USD (4.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.57% (31 712.00 USD)
По эквити:
5.59% (11 880.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|172
|EURUSD.p
|2
|GBPUSD.p
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.p
|801K
|EURUSD.p
|1
|GBPUSD.p
|5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.p
|57K
|EURUSD.p
|21
|GBPUSD.p
|61
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +63 020.00 USD
Худший трейд: -16 860 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +222 980.00 USD
Макс. убыток в серии: -26 182.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
No martingale
No Grid
No Hedge
One trade with SL and TP. No overnight trades, no weekend trades.
This account uses 10% risk per trade.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
150 USD в месяц
22 045%
0
0
USD
USD
231K
USD
USD
59
38%
176
88%
0%
4.81
4 548.43
USD
USD
24%
1:200