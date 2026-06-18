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Сигналы / MetaTrader 4 / Samurai AI OG
ELITE FOREX TRADERS LLC

Samurai AI OG

ELITE FOREX TRADERS LLC
ELITE FOREX TRADERS LLC

ELITE FOREX TRADERS LLC

5 (1)
5 продуктов 6 сигналов 3 комментария
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2025 22 045%
PUPrime-Live 7
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
155 (88.06%)
Убыточных трейдов:
21 (11.93%)
Лучший трейд:
63 020.00 USD
Худший трейд:
-16 860.00 USD
Общая прибыль:
1 010 410.15 USD (75 894 pips)
Общий убыток:
-209 886.20 USD (18 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (222 980.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
222 980.00 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
30.08%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
25.24
Длинных трейдов:
92 (52.27%)
Коротких трейдов:
84 (47.73%)
Профит фактор:
4.81
Мат. ожидание:
4 548.43 USD
Средняя прибыль:
6 518.78 USD
Средний убыток:
-9 994.58 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-26 182.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-26 182.00 USD (2)
Прирост в месяц:
15.36%
Годовой прогноз:
186.33%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
31 712.00 USD (4.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.57% (31 712.00 USD)
По эквити:
5.59% (11 880.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.p 172
EURUSD.p 2
GBPUSD.p 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.p 801K
EURUSD.p 1
GBPUSD.p 5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.p 57K
EURUSD.p 21
GBPUSD.p 61
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +63 020.00 USD
Худший трейд: -16 860 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +222 980.00 USD
Макс. убыток в серии: -26 182.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

No martingale

No Grid

No Hedge


One trade with SL and TP. No overnight trades, no weekend trades.


This account uses 10% risk per trade.


More information:

https://samuraiatrading.com

or telegram

https://t.me/officialsamuraiai

Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Samurai AI OG
150 USD в месяц
22 045%
0
0
USD
231K
USD
59
38%
176
88%
0%
4.81
4 548.43
USD
24%
1:200
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