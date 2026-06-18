- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
177
盈利交易:
156 (88.13%)
亏损交易:
21 (11.86%)
最好交易:
63 020.00 USD
最差交易:
-16 860.00 USD
毛利:
1 011 205.15 USD (75 953 pips)
毛利亏损:
-209 886.20 USD (18 788 pips)
最大连续赢利:
24 (222 980.00 USD)
最大连续盈利:
222 980.00 USD (24)
夏普比率:
0.35
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
30.08%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
25.27
长期交易:
93 (52.54%)
短期交易:
84 (47.46%)
利润因子:
4.82
预期回报:
4 527.23 USD
平均利润:
6 482.08 USD
平均损失:
-9 994.58 USD
最大连续失误:
2 (-26 182.00 USD)
最大连续亏损:
-26 182.00 USD (2)
每月增长:
14.19%
年度预测:
172.18%
算法交易:
38%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
31 712.00 USD (4.48%)
相对跌幅:
结余:
23.57% (31 712.00 USD)
净值:
5.59% (11 880.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|173
|EURUSD.p
|2
|GBPUSD.p
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.p
|801K
|EURUSD.p
|1
|GBPUSD.p
|5
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.p
|57K
|EURUSD.p
|21
|GBPUSD.p
|61
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +63 020.00 USD
最差交易: -16 860 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +222 980.00 USD
最大连续亏损: -26 182.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
No martingale
No Grid
No Hedge
One trade with SL and TP. No overnight trades, no weekend trades.
This account uses 10% risk per trade.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月150 USD
22 121%
0
0
USD
USD
232K
USD
USD
60
38%
177
88%
0%
4.81
4 527.23
USD
USD
24%
1:200