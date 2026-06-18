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ELITE FOREX TRADERS LLC

Samurai AI OG

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交易:
177
盈利交易:
156 (88.13%)
亏损交易:
21 (11.86%)
最好交易:
63 020.00 USD
最差交易:
-16 860.00 USD
毛利:
1 011 205.15 USD (75 953 pips)
毛利亏损:
-209 886.20 USD (18 788 pips)
最大连续赢利:
24 (222 980.00 USD)
最大连续盈利:
222 980.00 USD (24)
夏普比率:
0.35
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
30.08%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
25.27
长期交易:
93 (52.54%)
短期交易:
84 (47.46%)
利润因子:
4.82
预期回报:
4 527.23 USD
平均利润:
6 482.08 USD
平均损失:
-9 994.58 USD
最大连续失误:
2 (-26 182.00 USD)
最大连续亏损:
-26 182.00 USD (2)
每月增长:
14.19%
年度预测:
172.18%
算法交易:
38%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
31 712.00 USD (4.48%)
相对跌幅:
结余:
23.57% (31 712.00 USD)
净值:
5.59% (11 880.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.p 173
EURUSD.p 2
GBPUSD.p 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.p 801K
EURUSD.p 1
GBPUSD.p 5
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.p 57K
EURUSD.p 21
GBPUSD.p 61
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +63 020.00 USD
最差交易: -16 860 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +222 980.00 USD
最大连续亏损: -26 182.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

No martingale

No Grid

No Hedge


One trade with SL and TP. No overnight trades, no weekend trades.


This account uses 10% risk per trade.


More information:

https://samuraiatrading.com

or telegram

https://t.me/officialsamuraiai

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2026.07.28 10:03
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2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
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2026.07.08 16:25
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