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Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD King UP
Cong Cong An

XAUUSD King UP

Cong Cong An
Cong Cong An

Cong Cong An

0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -4%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
845
Прибыльных трейдов:
471 (55.73%)
Убыточных трейдов:
374 (44.26%)
Лучший трейд:
827.97 USD
Худший трейд:
-1 223.76 USD
Общая прибыль:
15 457.55 USD (1 274 918 pips)
Общий убыток:
-15 861.86 USD (376 451 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (107.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 003.45 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
73.13%
Макс. загрузка депозита:
31.27%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
437 (51.72%)
Коротких трейдов:
408 (48.28%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.48 USD
Средняя прибыль:
32.82 USD
Средний убыток:
-42.41 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-162.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 503.78 USD (2)
Прирост в месяц:
11.15%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 465.68 USD
Максимальная:
1 896.21 USD (217.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.22% (1 896.21 USD)
По эквити:
59.90% (1 216.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 768
XAGUSD 71
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.9K
XAGUSD -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 31K
XAGUSD -6.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +827.97 USD
Худший трейд: -1 224 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +107.41 USD
Макс. убыток в серии: -162.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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对冲原则单边策略，规避过高的白银点差，单操作黄金。实现一步步盈利。回测数据5个月（2026.01.01-2026.05.31），从1000美金能翻到20000000美金。
Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 19:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 00:00
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 09:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 08:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 05:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 05:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 18:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 17:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 00:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 23:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 05:54
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.06 04:05
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD King UP
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
1.8K
USD
10
75%
845
55%
73%
0.97
-0.48
USD
74%
1:500
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