- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
845
Прибыльных трейдов:
471 (55.73%)
Убыточных трейдов:
374 (44.26%)
Лучший трейд:
827.97 USD
Худший трейд:
-1 223.76 USD
Общая прибыль:
15 457.55 USD (1 274 918 pips)
Общий убыток:
-15 861.86 USD (376 451 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (107.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 003.45 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
73.13%
Макс. загрузка депозита:
31.27%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
437 (51.72%)
Коротких трейдов:
408 (48.28%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.48 USD
Средняя прибыль:
32.82 USD
Средний убыток:
-42.41 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-162.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 503.78 USD (2)
Прирост в месяц:
11.15%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 465.68 USD
Максимальная:
1 896.21 USD (217.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.22% (1 896.21 USD)
По эквити:
59.90% (1 216.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|768
|XAGUSD
|71
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.9K
|XAGUSD
|-2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|31K
|XAGUSD
|-6.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +827.97 USD
Худший трейд: -1 224 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +107.41 USD
Макс. убыток в серии: -162.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
对冲原则单边策略，规避过高的白银点差，单操作黄金。实现一步步盈利。回测数据5个月（2026.01.01-2026.05.31），从1000美金能翻到20000000美金。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
10
75%
845
55%
73%
0.97
-0.48
USD
USD
74%
1:500